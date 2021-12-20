Sterlin Kazananlar Anlatıyor: 20 TL'yi Geçince Ne Hissettiler?

Türk lirasının değerinin düşmesi İngiltere'de çalışan Türkiye göçmenlerini de etkiledi. Özellikle Türkiye'deki yakınlarına para gönderenler aynı paranın daha çok TL karşılığı olması karşısında memnun ancak aynı zamanda, Türkiye'de yaşayanlar için endişeli

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