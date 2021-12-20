Sterlin Kazananlar Anlatıyor: 20 TL'yi Geçince Ne Hissettiler? - Haberler
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Sterlin Kazananlar Anlatıyor: 20 TL'yi Geçince Ne Hissettiler?

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türk lirasının değerinin düşmesi İngiltere'de çalışan Türkiye göçmenlerini de etkiledi.

Türk lirasının değerinin düşmesi İngiltere'de çalışan Türkiye göçmenlerini de etkiledi. Özellikle Türkiye'deki yakınlarına para gönderenler aynı paranın daha çok TL karşılığı olması karşısında memnun ancak aynı zamanda, Türkiye'de yaşayanlar için endişeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam...

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Dolar bozdururken çektikleri videoyu paylaşan Arap turistlerin görüntüleri tartışma yarattı! TL ile eğlendiler

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