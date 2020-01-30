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Sterlin BoE faiz kararı öncesi 1.30 doların altında

Sterlin, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı öncesinde 1.30 doların altına düştü.

30.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:20
Sterlin BoE faiz kararı öncesi 1.30 doların altında

, 'nın (BoE) faiz kararı öncesinde 1.30 doların altına düştü.

Yatırımcılar BoE'nin, Birleşik Krallık (AB) içindeyken gerçekleşecek son Para Politikası Kurulu toplatısından gelecek faiz kararını bekliyor.

Birleşik Krallık, Başbakan Boris Johnson hükümetinin AB otoriteleriyle üzerinde anlaştıkları Brexit Anlaşması, Westminster'deki Parlamento ve Avrupa Parlamentosu'nun onaylarının ardından, Cuma gecesi orta Avrupa saatiyle (CET) 23: 00'de AB'den ayrılacak. Brexit müzakereleri, 2020 sonunda tamamlanacak geçiş süreci boyunca devam edecek.Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.21 düşerek 1.29878 düzeyine kadar kadar geriledi. Sterlinin dolar karşısında yıllık kayıpları yüzde 1.30'u bulsa da, dolar karşısındaki son üç yıllık kazancı yüzde 4.02 düzeyinde bulunuyor,

ABD (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) gösterge faiz oranını, yüzde 1.50-1.75 aralığında sabit tutulmasını 10 üyenin oybirliği ile kararlaştırdı.


Kaynak: DHA
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