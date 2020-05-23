Stepneye gizlenmiş 1 kilo 945 gram esrar ele geçirildi Malatya'da, otomobilin stepnesine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, otomobilin stepnesine gizlenmiş 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından koordineli yapılan takip ve analiz sonucunda kent girişindeki uygulama noktasında bir araç arandı.

Aramada otomobilin stepnesine gizlenmiş 6 paket halinde 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K, N.B ve M.K, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA