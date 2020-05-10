Stepne içinde 1 kilogram uyuşturucu bulundu, bir kişi tutuklandı
10.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:13
Aydın'da bir otomobilin bagajında yer alan stepne içerisinde uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı.
Aydın'da bir otomobilin bagajında yer alan stepne içerisinde uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine denetimlerini artırdı.
Ekipler, Aydın-İzmir Otoyolu Ortaklar Mahallesi mevkisinde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada narkotik köpeği "Çayra" bagajdaki stepneye tepki verdi.
Köpeğin tepkisi üzerine sökülen stepne içinde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki S.D. (24) ile Y.Y. (44) adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Y.Y, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA