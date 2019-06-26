Stephen Moore "kripto paralara merkez bankası"nı destekliyor

– ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ekonomi danışmanı Stephen Moore, Facebook'un kripto para birimi Libra'yı "olumlu bir gelişme" olarak değerlendirirken, bir "kripto para birimleri merkez bankası" oluşturulması için teknoloji şirketleriyle çalışmaya başladı.

Fox Business Network'te yer alan habere göre, yakın zamanda ABD Merkez Bankası (Fed) yönetim kurulu üyeliği başvurusunu geri çeken Moore kripto para birimleri teknolojisine yöneldi. "Decentral" ismi verilen söz konusu kripto para merkez bankasının, geleneksel merkez bankaları gibi hizmet vereceği belirtilirken, Decentral'ın görevleri arasında Bitcoin ve diğer kripto para birimleri fiyatlarını dengelemenin de bulunacağı öne sürüldü. Kripto para birimleri fiyatlarını dengelemek için Decentral'ın "kripto para tedarikini yöneteceği" ve bunu, diğer kripto para birimleriyle takası yapılabilecek kendi kripto para birimini piyasaya sürerek elde etmeyi hedeflediği belirtildi.

Moore'un şu an Decentral'da baş ekonomi yetkilisi olarak yer aldığı ve doğrudan şirketin CEO'su Sam Kazemian ile çalıştığı belirtilirken, gelecek ayın başında resmi olarak şirketin ekonomi yetkilisi olacağı vurgulandı.

Moore daha önce Yahoo Finance'e yaptığı açıklamada Facebook'un kripto para birimi Libra'yı olumlu bir gelişme olarak değerlendirmiş ve "Bu ilginç bir olay çünkü Libra merkez bankalarına, özel para birimlerinin oluşturduğu yeni rekabetle meydan okuyor. Libra'nın iyi bir gelişme olduğunu düşünüyorum" demişti.

Kaynak: DHA