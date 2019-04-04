Stephen Barclay: AB Parlamentosu Seçimlerine Katılmak Kamu Güvenine Zarar Verir

– Birleşik Krallık Brexit Bakanı Stephen Barclay, Brexit'in 22 Mayıs'tan ileri bir tarihe ertelenmesinin ve ülkenin gelecek haftalarda yapılacak olan Avrupa Parlamento'su seçimlerine katılmasının kamu güvenine zarar vereceğini söyledi.

Birleşik Krallık halkının Avrupa Birliği'nden (AB) üç yıl önce ayrılmaya karar verdiğini hatırlatan Barclay, Birleşik Krallık'ın bir Brexit anlaşması üzerinde fikir birliği sağlayamaması durumunda Birleşik Krallık'ın söz konusu Parlamento seçimlerine katılmak zorunda kalabileceğini söyledi. Barclay, Brexit'in geleceğinin Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in ayrılma anlaşmasını üç kez reddeden milletvekillerinin elinde olmadığını söyledi ve Birleşik Krallık'a Brexit için erteleme hakkı tanıyıp tanımama kararının tamamen AB'ye geçtiğine dikkat çekti. - İstanbul

Kaynak: DHA