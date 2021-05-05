Stepan Timoshin: "Berlin'de erkek modasına yön veriyoruz"
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Stepan Timoshin: "Berlin'de erkek modasına yön veriyoruz"

Stepan Timoshin: 'Berlin'de erkek modasına yön veriyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Berlin'de erkek giyim üzerinde mağazası bulunan Stepan Timoshin, "Berlin mağazamızdan ve internet üzerinden gerçekleştirdiğimiz satışlarla erkek tekstili modasına yön veriyoruz" dedi.

Berlin'de erkek giyim üzerinde mağazası bulunan Stepan Timoshin, "Berlin mağazamızdan ve internet üzerinden gerçekleştirdiğimiz satışlarla erkek tekstili modasına yön veriyoruz" dedi.

E-Ticaret satış rekoru kırdıklarını dile getiren Stepan Timoshin, "Pandemi döneminde e-ticaret üzerinden gerçekleştirdiğimiz satışlarla rekor kırdık. Yasaklar nedeniyle bu dönemde daha çok internet satışlarına yoğunlaştık. Erkek giyim ve aksesuarlarının satışı yapıyoruz. Kendi markamızla ürettiğimiz tekstil ürünlerinin yanı sıra birçok dünya markasının da satışına aracılık ediyoruz. Günlük ve spor giyimin öne çıktığı mağazamız, Berlin'in en popüler mağazaları arasındadır. Futbolcular ve ünlülerinde bulunduğu geniş bir müşteri kitlemiz var" açıklamalarında bulundu.

Stepan Timoshin pandemi döneminde e-ticaretin önemine de değinerek, "Pandemi ile birlikte insanlar alışverişlerini internet üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Biz zaten internet üzerinden satış yapıyorduk ve alt yapımız hazırdı. E-ticaret sitemizin olması bize büyük fayda sağladı" dedi.

Özellikle günlük ve spor giyim üzerine yoğunlaştıklarını dile getiren Timoshin, "Tişörtler, spor ayakkabılar, eşofmanlar ve aksesuarlardan oluşan günlük giyimin vazgeçilmez tekstil ürünlerinin satışını gerçekleştiriyoruz. Özellikle korona virüs ile birlikte insanlar günlük ve spor giyime daha fazla yöneldi. Bu durumun pandemiden sonra da devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü spor giyinerek de şık olunabilir ve herkes bunu çok iyi anladı" açıklamalarında bulundu.

2001 yılında Almanya'da dünyaya geldiğini ve genç yaşta ticaret hayatına atılarak başarılı işler gerçekleştirdiğini ifade eden Timoshin, "Küçük yaşlarda iş hayatına başlayarak büyük tecrübe ve deneyimler kazandım. Benim gibi girişimde bulunmak isteyenlere örnek olmak istiyorum" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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