Konya Büyükşehir Belediyesince yapılan TÜBİTAK destekli Konya Bilim Merkezi'nde, "STEM Makers Fest/Expo 2017" etkinliği düzenlendi.



Milli Egˆitim Bakanlıgˆı, Konya Büyüks¸ehir Belediyesi, Konya Bilim Merkezi, Nesibe Aydın Okulları, Texas Instruments, Hacettepe Üniversitesi, "STEM Makers Lab" ve "bilimiletisimi.com" is¸ birligˆi ile hazırlanan "STEM Makers Fest/Expo 2017" etkinliği, bilim meraklılarını bir araya getirdi.



Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı etkinlik olan "STEM Makers Fest/Expo 2017" programında robotik, kodlama, mühendis çocuk, üç boyutlu yazıcılar ve ahşap tasarım alanlarında 35 farklı atölye çalışması gerçekleştirildi.



Robotik ve kodlama atölyelerinin yoğun ilgi gördüğü festivalde, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ve Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TİMSS) sınavlarına yönelik soru yazma atölyesi de yer aldı.



Üniversitelerden gelen akademisyenlerin sunumlar gerçekleştirdiği etkinlikte sergi salonlarındaki "STEM" ve "Maker" alanlarında gün boyunca bilimle dolu bir gün geçirme fırsatı buldu.



Milli Eğitim Bakanı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hilmi Çolakoğlu, programa ilişkin yaptığı açıklamada, Konya Bilim Merkezi'nin Türkiye'de lider konumunda olduğunu söyledi.



Yurtdışı ziyaretlerinde de Konya Bilim Merkezi'ni örnek gösterdiğini aktaran Çolakoğlu, "Konya'mız bilim ve irfanın merkezidir. Günümüzün Mevlanaları, Sadreddin Konevileri ile bilim Konya'da lider durumda. Bunun daha da güçlenerek devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Mızırak ile STEM Makers Fest/Expo Başkanı Gültekin Çakmakçı da etkinlik hakkında bilgi verdi.