STEM laboratuvarından 600 öğretmene sertifika
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STEM laboratuvarından 600 öğretmene sertifika

STEM laboratuvarından 600 öğretmene sertifika
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İAÜ STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2015 yılında başlatılan STEM Öğretmeni Yetiştirme Projesi kapsamında, bugüne kadar gerçekleştirilen 27 sertifika programında 600'den fazla öğretmen "STEM Öğretmeni" sertifikası aldı.

İAÜ STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2015 yılında başlatılan STEM Öğretmeni Yetiştirme Projesi kapsamında, bugüne kadar gerçekleştirilen 27 sertifika programında 600'den fazla öğretmen "STEM Öğretmeni" sertifikası aldı. Programda 28'inci dönemin de startı verildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türkiye'de ilk defa 2015 yılında başlatılan STEM laboratuvarında yüz yüze yapılan eğitimler, pandemi koşullarında online senkron ve asenkron olarak yapılıyor. Şu anda 28'inci dönem katılımcılarının kayıtlarının alınmaya başlandığı program, İAÜ STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Devrim Akgündüz eğitmenliğinde gerçekleştiriliyor.

"ÖĞRENCİLER 21'İNCİ YÜZYIL BECERİLERİNİ EDİNECEK"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Devrim Akgündüz, "Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinin birleşiminden oluşan STEM, fen bilimleri ve matematik bilgisinin mühendisliğin tasarım basamakları ile entegre ederek teknoloji geliştirmeyi hedefliyor. Öğrencilerin 21'inci yüzyıl becerilerini elde etmesini sağlamak ve öğrencileri STEM kariyer alanlarına yönlendirmek için okullarda uygulanmasını öneriyoruz. Ancak, STEM eğitimi yaklaşımı, bu süreci bilen ve doğru uygulayabilen STEM öğretmenleri ile gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda başlatılan STEM Öğretmeni Yetiştirme Projesi kapsamında başlattığımız Türkiye'nin ilk STEM Öğretmen Sertifika Programı oldukça önemli. Yaptığımız çalışmalarla STEM eğitiminin Türkiye'de yaygınlaştırılmasını ve doğru uygulanmasını istiyoruz. Bu bağlamda okullarla ve öğretmenlerle çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"ÖĞRENCİLERİ TOPLUM 5.0 ve ÖTESİNE HAZIRLAMALIYIZ"

STEM eğitimini gerçekleştirecek STEM öğretmenlerinin bu kapsamda ders planlarını hazırlayabilmesi, mühendislik tasarım süreçlerini bilmesi, disiplinlerarası bağlantıları kullanabilmesi, bilimsel yöntemi kullanması, öğrencileri yönlendirebilmesi, tüm süreci başarılı bir şekilde yönetebilmesi gerekiyor. Öğrencilerin, '21'inci yüzyıl becerileri' olarak kabul edilen; eleştirel düşünme, yaratıcılık, iletişim kurma, karmaşık problem çözebilme ve iş birliği yapma gibi çeşitli becerileri elde etmesini STEM eğitimi sürecinde sağlayabileceğini belirten Doç. Dr. Akgündüz, günümüzde disiplinlerin artık tek başına kullanılmasının yeterli olmadığını, farklı disiplinleri kullanabilme becerisinin önem kazandığını söyledi. Akgündüz, "İnsanlığın Mars'ta koloni kurma hedefinin olduğu; gezegenler arası çağa, Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0'a hazır bireyler yetiştirmek için eğitim sistemini de buna adapte etmek gerekir. Tüketen değil, üreten bireylerin yetiştirilmesi gerekiyor. Biz İAÜ STEM Merkezi olarak hem öğrencilere hem de öğretmenlere yönelik çok sayıda proje hazırladık. Kızlar ve dezavantajlı çocuklara UNESCO ve ABD Dışişleri Bakanlığı ile, mesleki eğitimde TÜSİAD ve Milli Eğitim Bakanlığı, okul dışı olarak yapılan STEM etkinliklerinde TÜBİTAK ve diğer kuruluşlarla ve destekleriyle eğitim programları ve projeler geliştirdik. Bu eğitimleri ve projeleri başarıyla uyguladık. Kitaplar ve makaleler yayınladık. Bunlar arasında Türkiye'nin ilk STEM rapor kitapları da bulunmaktadır" diye konuştu.

STEM LABORATUVARINDA ÖĞRETMENLERE UYGULAMALI STEM EĞİTİMİ

Sertifika programı kapsamında öğretmenlerin almış oldukları uygulamalı eğitimleri daha sonrasında okullarında uygulama fırsatı yakaladıklarına da değinen Doç. Dr. Akgündüz, "STEM ile ilgili en önemli çalışmalarımızdan biri, içinde STEM Öğretmeni Sertifika Programını gerçekleştirdiğimiz Türkiye'de kurulmuş ilk STEM laboratuvarıdır. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz burada uygulamalı eğitim almaktadırlar. STEM eğitimin tüm bileşenlerini ve eğitimini uygulamalı olarak veriyoruz. Dolayısıyla öğretmenlerimiz burada aldıkları eğitimi kendi okullarında uygulama şansı yakalıyor. Bu konuda talep eden okullarla da çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


STEM laboratuvarından 600 öğretmene sertifika
STEM laboratuvarından 600 öğretmene sertifika

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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