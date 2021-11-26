STEM Akademisi Eğitmenlerine Sertifikaları Verildi

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde tüm ilçelerde kurulan STEM Akademi ve Kariyer Merkezleri bünyesinde öğrencilere bilim ve teknoloji eğitimleri verecek olan eğitmenlere sertifikaları verildi.

Şanlıurfa Valiliği İl Merkez Proje Ofisi tarafından hazırlanan, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin de desteklediği "STEM Eğitimci Eğitimi ile Personelin Yenilikçilik Kabiliyetlerinin Artırılması Projesi" kapsamında verilen eğitimler tamamlandı.

22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında 30 saat süreyle gerçekleşen eğitimlere katılarak başarı sağlayan 43 eğitimcinin sertifikaları, düzenlenen törenle verildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen törene, Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Abid Öztoprak, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Proje Koordinatörü Coşkun Gültepe ile sertifika almaya hak kazanan eğitimciler katıldı.

STEM Akademi ve Kariyer Merkezlerinde çocuklara ve gençlere eğitim öğretim hayatının dışında ufuklarını açacak teknoloji, mühendislik, fen ve matematik gibi alanlarda deneyim kazandıran projeler uygulandığını, aynı zamanda Mobil STEMBÜS ile kırsalda yaşayan çocuklara da ulaşıldığını hatırlatan Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Abid Öztoprak, sertifika alan eğitimcilere görevlerinde başarılar diledi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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