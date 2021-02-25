StellSeries sponsorluğundaki Faceit Collegiate Turkey CS:GO by CEL Turnuvası kayıtları başladı
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StellSeries sponsorluğundaki Faceit Collegiate Turkey CS:GO by CEL Turnuvası kayıtları başladı

25.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:53
StellSeries sponsorluğundaki Faceit Collegiate Turkey CS:GO by CEL Turnuvası kayıtları başladı

Ülkemizde en çok oynanan oyunlardan olan CS:GO'nun espor turnuvaları devam ediyor. StellSeries sponsorluğunda, üniversite takımları için düzenlenen Faceit Collegiate Turkey CS:GO by CEL Turnuvası başlıyor. Turnuva katılmak isteyen üniversite öğrencileri 24 - 28 Şubat tarihleri arasında kayıt yaptırabilecekler.

StellSeries sponsorluğundaki turnuva üniversite öğrencileri arasında gerçekleşecek.Corporate Esports League tarafından üniversite takımlarına özel düzenlenen turnuya katılmak isteyen üniversiteliler 24 - 28 Şubat tarihleri arasında kayıtlarını gerçekleştirebilecekler.

CS:GO CEL TURNUVASI BAŞLIYOR

Sponsorluğunu StellSeries'ın üstlendiği Faceit Collegiate Turkey CS:GO by CEL Turnuvası'na toplamda 32 takım olacak şekilde 160 oyuncu katılabilecek. Mücadelelerin doruklarda olacağı turnuvada her takım 5 kişi olacak. Turnuvanın karşılaşmaları bir gün eleme, bir gün yarı final ve bir gün final olmak üzere 3 gün tamamlanacak.

BÜYÜK FİNAL 3 MART'TA!

Turnuvada mücadele edecek takımlar 1 - 3 Mart tarihleri arasında karşı karşıyagelecekler. Faceit platformu üzerinden gerçekleşecek maçlarda takımlar kademeli olarak 1 Mart tarihinde eleme karşılaşmalarını oynayacaklar. Rakiplerini geride bırakan takımlar 2 Mart tarihinde yarı final mücadelesi verecekler. Finale kalan 2 takım ise 3 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Son ikiye kalan takımlar BO5 üzerinden oynayacakları maçlarla mücadele edecekler. 2 Mart Salı günü oynanacak yarı final maçları saat 18:00'de, 3 Mart Çarşamba günü oynanacak final maçı ise 17:00'da CEL Twitch kanalı ve SteelSeries YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

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