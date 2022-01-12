Stellantis ve Amazon, ortak mühendislik ve inovasyon girişimine imza attı

Elektrikli yatırımlar konusunda bir çok farklı teknoloji firmasıyla ortaklıklar yapan Stellantis, şimdi de Amazon iş birliği ile 2024 yılından itibaren markanın yeni dijital kabin platformu STLA SmartCockpit için yazılım çözümleri oluşturacak.

Stellantis açıklamasına göre, küresel otomotiv ve mobilite dünyasının önde gelen üretici gruplarından Stellantis ve Amazon araç içi deneyimde önemli bir anlaşmaya imza attı. Milyonlarca Stellantis müşterisinin araç içi deneyimini geliştirecek ve ulaşım endüstrisinin yazılım odaklı sürdürülebilir geleceğe geçişini hızlandıracak çok ayaklı, küresel ve uzun vadeli bu anlaşma ile iki global marka bir araya geldi.

Söz konusu anlaşmayla Amazon'un dijital deneyimler, bulut bilişim, yapay zeka (AI), makine öğrenme konularındaki liderliği ve inovasyonu ile Stellantis'in otomotiv mühendisliği uzmanlığı ve 14 araç markalı portföyü bir araya geliyor.

Sürdürülebilir ulaşım teknolojisi

Mobilite dünyasının en önemli ortaklıklarından biri olan Stellantis, kurulduğu günden bu yana bir otomotiv grubu olmanın çok ötesinde çalışmaları hedeflediğini ortaya koydu. Önemli teknoloji firmaları ile yaptığı anlaşmalar kapsamında sürdürülebilir ulaşım teknolojileri firması olma yolundaki dönüşümüne şimdi de Amazon Devices, Amazon Web Services (AWS) ve Amazon Last Mile olmak üzere farklı çözümleri içeren iş birliği ile devam ediyor. Stellantis ve Amazon, araç geliştirme, bağlı araç içi deneyimleri yaratma ve yeni nesil otomobil yazılım mühendislerinin eğitimi dahil olmak üzere teknoloji ve yazılım konularında iş birliği yapacak. İki şirket, müşterilerin dijital yaşamlarına kusursuz entegre olacak ve düzenli kablosuz (OTA) yazılım güncellemeleriyle zaman içinde katma değer yaratacak yazılım tabanlı ürün ve hizmetler geliştirecek.

"Araçlarımızı kişiselleştirilmiş yaşam alanlarına dönüştüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, "Amazon ile birlikte çalışmak hem mevcut yetkinliklerin geliştirilmesine hem de teknoloji liderleriyle kararlı iş birliklerine dayanan yetenek geliştirme yol haritamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu iş birliği, kilit teknoloji platformlarımızdan biri olan STLA SmartCockpit'e önemli bir uzmanlık kazandıracak. Yapay zeka ve bulut çözümlerinden faydalanarak, araçlarımızı kişiselleştirilmiş yaşam alanlarına dönüştüreceğiz ve genel müşteri deneyimini geliştireceğiz. Böylece araçlarımız, sürmediğimiz zamanlarda bile en çok vakit geçirilen, en büyüleyici yerler haline gelecek." ifadelerini kullandı.

"Otomotiv sanayisini dönüştürüyoruz"

Amazon CEO'su Andy Jassy ise Amazon'un son 20 yılda bulut bilişimde, yapay zeka ve makine öğrenmesi alanlarında dünya lideri olmak için teknoloji, deneyim ve inovasyon kültürü inşa ettiğini dile getirdi.

Jassy, şunları kaydetti:

"Bu yeteneklerimizi Alexa, Kindle ve Fire TV gibi ürün ve hizmetler aracılığıyla dünya genelindeki müşterilerimiz için hayatı güzelleştirmek amacıyla kullandık. Binlerce şirketin AWS sayesinde kendini ve sanayilerini dönüştürmesini sağladık. Otomotiv sanayisini dönüştürmek ve araç içi deneyimi yeniden icat etmek için Stellantis'le iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Hareket halindeki her anın akıllı, güvenli ve her bir yolcu için kişiselleştirilebilir olması için çalışıyoruz. Birlikte Stellantis'in geleneksel otomobil üreticisinden, yazılım odaklı gelişim ve mühendislikte küresel lidere dönüşmesinin temelini oluşturacağız."

Öte yandan, açıklamaya göre, iş birliği, uzman teknolojilerle birden fazla alana odaklanacak.

Amazon ve Stellantis birlikteliğinin ilk göze çarpan ürünü STLA SmartCocpit olacak. 2024 yılından itibaren dünya genelinde milyonlarca Stellantis aracında kullanıma sunulacak olan STLA SmartCockpit'in yazılımı bu birliktelik ile ortaya çıkartılacak. Yazılım odaklı platform, eğlence, Alexa destekli sesli yardım, navigasyon, araç bakımı, e-ticaret ve ödeme hizmetleri için yapay zekayla geliştirilmiş uygulamalar vasıtasıyla kişiselleştirilmiş ve sezgisel araç içi deneyimleri yaratmak için müşterilerin dijital yaşamlarıyla bütünleşecek.

STLA SmartCockpit platformu, araçlar için özel oluşturulmuş Amazon ürünlerini ve çözümlerini kullanacak. Stellantis ise müşteri, marka ve araca özel beceriler oluşturma esnekliğine sahip olacak. Yazılım, uygulama mağazası aracılığıyla hizmetler ve deneyimler sunacak. Bunların tümü, her bir kullanıcının bireysel gereksinim, tercihine uygunluk özellikleri sunan akıllı, uyarlanabilir kullanıcı ara yüzü tasarımıyla görüntülenecek.

Kişiselleştirilmiş akıllı yardımcı

STLA SmartCockpit, yola çıkmadan önce evde, yolda veya sonrasında tutkuları onları nereye götürürse götürsün, müşterilerin davranışlarına ve ilgi alanlarına uyum sağlayacak.

Bir araçta rota boyunca medya içeriği, ilgi çekici yerler, restoranlar ve diğer eğlence durakları öneren bir aile seyahati planlayıcısı sunabilecekken başka bir araçta ise müşterilerin zorlu arazilerle mücadeleye girmeden önce araç kalibrasyonu yapmalarına ve performansı optimize etmelerine yardımcı olacak dijital bir arazi yardımcısı içerebilecek.

Araç içerisinden ev kontrol edilebilecek

Amazon'un öncü akıllı ev ve güvenlik hizmetleriyle entegrasyon sayesinde müşteriler hareket halindeyken evlerini proaktif biçimde izleyip yönetebilecek. Stellantis müşterileri ayrıca, araçlarına binmeden önce kabin sıcaklığını ayarlamak, servis randevusu oluşturmak veya aksesuar sipariş etmek için özel Alexa becerilerini kullanmak da dahil olmak üzere evlerindeki Alexa özellikli cihazları ile Alexa akıllı telefon uygulamasından araçlarını yönetebilecekler. STLA SmartCockpit'i geliştirilme süreci, çığır açan dijital kokpitler ve kişiselleştirilmiş bağlantılı hizmetler geliştirmek için Stellantis ve Foxconn'un 2021'de kurduğu Mobile Drive ortak girişiminden de yararlanacak.

AA / Abdulselam Durdak - Son Dakika Haberleri

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