Steinmeier ile Macron'dan 'Aşırı' Milliyetçilik Uyarısı

BİRİNCİ Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yılı dolayısıyla 48 ülkeden yüzlerce genç, Berlin'de 'Gençler Barış İçin' adlı toplantıda buluştu. Barışın nasıl sağlanacağı üzerine fikirlerin tartışıldığı toplantıda Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gençlere seslendi. Steinmeier, "Bir daha savaş asla" sözünün tutulması için Avrupa'da yeniden büyüyen milliyetçiliğe karşı herkesi mücadeleye çağırdı.

NEU WACHE ANITINA ÇELENK

Milliyetçiliğin savaşlarda milyonlarca genci ve insanı ölüme götürdüğüne işaret eden Steinmeier, Avrupa'nın bu savaşlardan ders çıkardığını ve bu sözün tutulması için mücadele etmek gerektiğini vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise gençleri açık ve ihtiraslı bir Avrupa'dan yana çalışmaya çağırdı. "Geçmişi tanıyan bir gençlik geleceği kurabilir" dedi. İki cumhurbaşkanı, Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anısına 'Neu Wache' anıtına çelenk koydu.

'YENİ SAYFA AÇMALIYIZ'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ilk kez konuştuğu Federal Mecliste milliyetçiliğe karşı uyardı: "Yeniden gelişen milliyetçiliğe ve krizlere karşı Avrupa'yı birlikte daha dayanıklı yapalım. Bugün yeni bir sayfa açmalıyız. Bunu Avrupa'ya borçluyuz. Biz adil bir dünya düzeni istiyoruz. Fransa ve Almanya dünyanın bir kaosa sürüklenmemesi için sorumluluk taşıyor. Bu nedenle Avrupa güçlendirilmeli. Bu nedenle Avrupa kendi güvenliği ve savunması için daha fazla sorumluluk almalı. Avrupa'nın daha büyük egemenliğe ihtiyacı var."

Almanya'nın, milliyetçiliğin en kanlı diktatörlüğünü yendiğini söyleyen Macron, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir Avrupa projesi için Fransa'nın Almanya'ya elini uzattığını söylerken Goethe'nin bir şiirinden "Mezarların üzerinden" sözlerini alıntı yaptı.