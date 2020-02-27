: Steinmeier basın toplantısı

27.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:51

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslar bulunmak üzere geldiği Sudan'ın başkenti Hartum'da, Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk ile Başbakanlık binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA

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