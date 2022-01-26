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Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Tek erkeklerde dünya 4 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık çeyrek final müsabakasında karşı karşıya geldiği İtalyan rakibi Jannik Sinner'i 3-6, 4-6 ve 2-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Tek erkeklerde dünya 4 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık çeyrek final müsabakasında karşı karşıya geldiği İtalyan rakibi Jannik Sinner'i 3-6, 4-6 ve 2-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta heyecan çeyrek final müsabakası ile devam etti. Dünya 4 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, çeyrek finalde Rod Laver Arena'da İtalyan tenisçi Jannik Sinner ile karşılaştı. Toplamda 2 saat 7 dakika süren mücadelede İtalyan rakibi Jannik Siner'i setlerde 3-6, 4-6 ve 2-6 ile toplamda 3-0 mağlup eden 23 yaşındaki tenisçi, adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Yunan raket, "Bugün korta çıktığımda harika bir oyuncuyla karşılaşcağımı biliyordum. En iyi vuruşlarıma odaklandım. Servisimdeki grafikten çok memnuunum. Kafamdaki maç yapısını uygulamamı sağlayan o servislerim oldu" şeklinde konuştu.

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Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Avustralya, İtalyan, Yunan, Spor, Haber

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