Stefano Gagliasso: "Fındıkta Kalite ve Verimliliği Birlikte Arttırabiliriz"

Ferrero Fındık Genel Müdürü Stefano Gagliasso, fındığın Türkiye ve dünya için çok değerli bir ürün olduğunu belirterek, "Bu üründe kalite ve verimliliği hep birlikte arttırabiliriz" dedi.

Trabzon Ticaret Borsası Meclisi'nin Mehmet Cirav'ın başkanlığında yapılan aylık toplantısına katılan ve aynı zamanda meclis üyesi de olan Stefano Gagliasso, fındığın Türkiye ile özdeşleşmiş bir ürün olmasına rağmen, başka ülkelerde de üretime ağırlık verilmeye başlandığına dikkat çekti.

Ferrero Fındık Fabrikalar Direktörü Devrim Yangın ile birlikte katıldığı toplantıda Gagliasso, borsanın fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için yaptığı çalışmaların takdire değer olduğunu dile getirerek, "Türk fındığında kalitede istikrarlı bir sürdürülebilirlik oluşturmak için, Ferrero olarak Değerli Tarım Uygulamaları'nı 5 yıldır sürdürüyoruz. Bu zinciri hep birlikte daha da güçlendirmeliyiz. İyi tarım uygulamaları, diğer ülkelerde üretim yapılsa bile Türk fındığının pazardaki payını ve rekabet gücünü arttıracaktır. Türk üreticisi ve ihracatçısı olarak kalite ile bu yarışta hep önde ve avantajlı konumda olunması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Üretim aşamasının yanı sıra hasat sonrası uygulamalarında iyileştirilmesi gerektiğini kaydeden Stefano Gagliasso, "Biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız, yapıyoruz. Şirketimizin merkezini de Entegre işletmemizin bulunduğu Trabzon'dan başka yere de taşımadık" diye konuştu.

TTB Meclis Başkanı Mehmet Cirav da Türk fındığının en büyük kullanıcısı olan Ferrero'nun, üretimden tüketime kadar her aşamada yer almasının büyük bir avantaj olduğunu vurgulayarak, Trabzon'un fındık ticaret ve ihracatında öncü bir merkez olduğunu söyledi. Cirav, "Ferrero'nun fındık ticaretinde olduğu kadar üretim aşamasında ve üreticilerle birlikte olması, projeler uygulaması sektöre yararlı olacaktır" ifadelerini kullandı.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ise özellikle fındık üretiminde projeli çalışmalarla Türk fındığının kalite ve veriminin daha da yükseleceğini ifade ederek, "Verim ve kaliteyi yeni teknolojiler ve bilimsel çalışmalarla arttırmalıyız. Biz borsa olarak, Ferrero şirket olarak çaba gösteriyor. Başkaları da yapıyor. Bunları bilinçli ve planlı yaparsak söz sahibi olduğumuz fındıkta dünyada bizimle rekabet edebilecek ülke olamaz" dedi. - TRABZON