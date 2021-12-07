Stefan Zweig'ın kitabından uyarlanan "Satranç", 10 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

Stefan Zweig'ın Nazi Almanyası'ndan kaçıp yazdığı son kitabı "Satranç"tan uyarlanan aynı adlı film, 10 Aralık'ta Türkiye'deki sinema salonlarında gösterime girecek.

Dünya edebiyatının en popüler eserlerinden olan, Türkiye'de de en çok satanlar listesinde yer alan "Satranç" adlı kitaptan uyarlanan filmin yönetmenliğini daha önce de biyografik yapımlara imza atan Philippe Stölzl üstlendi.

Netflix'in en çok izlenen ve beğenilen dizileri arasında yer alan "Dark"ın oyuncularından Oliver Masucci'nin baş rolünde olduğu "Satranç" adlı film, tutsaklığı sırasında tesadüfen bulduğu satranç kitabıyla yıllarını geçirmek zorunda kalıp bir satranç dehası haline gelen Josef Bartok'un hikayesini anlatıyor.

Filmde ayıca Nazi subayını canlandıran Albrecht Schuch, 2021 yılında Avrupa Yükselen Yıldızlar programına seçildi. Schuch, aynı zamanda Almanya Film Ödülleri'nde hem "En İyi Erkek Oyuncu" hem de "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödüllerini alan ilk oyuncu oldu.

Film, 10 Aralık'ta vizyona girecek.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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