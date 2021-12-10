Stefan Kuntz: Oyuncularımdan hakemi rahat bırakmalarını istiyorum

"Sonuç ne olursa olsun bu maçlar bizi ileri taşıyacak"

"Türk futbolunda bir bütünlük oluşmalı"

Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım konusundaki gelişmeleri de sorulan Hamit Altıntop, sözlerini şöyle noktaladı: "İsimler üstünden gitmeyi ben çok sevmiyorum. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. İyi bir Türk oyuncuyu takımda görmek istiyorum. Ancak; annesini, babasını, menajerini ikna etmek söz konusu olamaz. Bütün Türk oyunculara ilgi alanımızda olduklarını, biz de oynamasını istediğimizi belirtiyoruz. Transfer pazarlığı gibi, ilk 11 oynayacaksın, vazgeçilmez olacaksın böyle bir durum söz konusu olamaz. Şenol hoca zamanında Ferdi ile temas kuruldu. Riva'da yemek yedik, sohbet ettik. Destek vereceğimizi söyledik. Top kendisinde."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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