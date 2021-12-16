Stefan Kuntz: "Öncelikli hedefimiz B Ligi'ne yükselmek"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kunt, UEFA Uluslar Ligi kurasıyla ilgili olarak, "Öncelikli hedefimiz B Ligi'ne yükselmek" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, bugün çekilen UEFA Uluslar Ligi kuralarını değerlendirdi. Kuradan genel anlamda memnun olduğunu ifade eden Alman teknik adam, "Litvanya ile A Milli Takım'ın tarihindeki ilk karşılaşmayı oynayacağız. Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Faroe Adaları ile de geçmişte yalnızca bir tane özel maç yapılmış. Bu maç da bize farklı bir deneyim yaşatacak" diye konuştu.

Almanya'da yaşadığı yerin Lüksemburg'a yaklaşık 50 km uzaklıkta olduğunu söyleyen Kuntz, "Dolayısıyla benim için yakın bir deplasman olacak. Lüksemburg'un yalnızca milli takım düzeyinde değil, kulüpler düzeyinde de futbolda gelişme gösterdiğini söylemek mümkün" dedi.

"SAHAYA HER ÇIKTIĞIMIZDA KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

UEFA Uluslar Ligi'ne dışarıdan bakan bir gözün grupta Türkiye'nin favori olduğunu söyleyeceğini ifade eden A Milli Takım'ın teknik patronu, "Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız" açıklamasını yaptı. Kuntz, öncelikli hedefin B Ligi'ne yükselmek olduğunun altını çizerken, "Diğer amacımız da takım olarak gelişmek. Oyun disiplinini arttırmak ve yeni taktiksel dizilişler üzerinde çalışmak da bunların arasında. Yeni oyunculara forma şansı verebiliriz. Kafamızın bir tarafında Dünya Kupası finalleri, diğer yanda da EURO 2024 Elemeleri'ne hazırlanmak var" diye konuştu.

Kuntz sözlerini şöyle tamamladı: "Ben, genç oyuncu ya da yaşlı oyuncu ayrımı yapmıyorum. Esas mesele kalitedir. Göreve geldiğimden beri ilk kez A Milli formayı giyen oyuncularımızın büyük bölümü 1998 ve sonrası doğumluydu. Birbirleriyle oynama alışkanlığı kazanmış futbolcuların bulunduğu bir takım iskeleti oluşturmak istiyoruz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet