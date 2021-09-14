Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz nereli kaç yaşında?

Milli Takım'ın yeni hocası yüksek ihtimalle Stefan Kuntz oldu. 58 yaşındaki teknik adam görüşmeleri tamamlamak için İstanbul'a geldi. Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta da top koşturan Kuntz'un yardımcılarından biri Türk olacak. Peki, Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kunt nereli kaç yaşında?

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

Yaşı : 58 Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Doğum yeri: Neunkirchen Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Futbolculuk kariyerinde forvet bölgesinde oynayan Kuntz, 1995-96 sezonunda Beşiktaş'ta top koşturmuştu. Kuntz, 30 maçta 9 kez fileleri sarsmıştı.

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