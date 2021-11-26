Stefan Kuntz: "En zor yol C yolu, biz de oradayız" - Haberler Spor
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Stefan Kuntz: "En zor yol C yolu, biz de oradayız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Stefan Kuntz: "En zor yol C yolu, biz de oradayız" A Milli Takım Teknik Direktörü Sterfan Kuntz, Dünya Kupası play-off'da Portekiz ile eşleşmelerini değerlendirdi.

- Stefan Kuntz: "En zor yol C yolu, biz de oradayız"

İSTANBUL - A Milli Takım Teknik Direktörü Sterfan Kuntz, Dünya Kupası play-off'da Portekiz ile eşleşmelerini değerlendirdi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları İsviçre'nin Zürih kentinde çekildi. Çekilen kura sonrası C yolunda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın rakibi Portekiz oldu. Kurayı değerlendiren A Milli Takım Teknik Direktörü Sterfan Kuntz, "En zor yol C yoluydu, biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak ben geldiğimden beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Bundan sonra neler yapabileceğimizi göreceğiz" dedi.

Milliler, 24 Mart'ta deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar rakibini elerse Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya galibiyle 28 Mart'ta iç sahada karşı karşıya gelecek.

Stefan Kuntz: En zor yol C yolu, biz de oradayız

Stefan Kuntz: En zor yol C yolu, biz de oradayız

A Milli Futbol Takımı, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle...

A Milli Futbol Takımı, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle...

 A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile eşleşti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile eşleşti.

 A Milli Takımımız için kura günü! Bu turu geçersek gerisi kolay

A Milli Takımımız için kura günü! Bu turu geçersek gerisi kolay

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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