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Stefan Kuntz'dan ilk kura yorumu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Stefan Kuntz'dan ilk kura yorumu

"En zor yol C Yolu, Biz de oradayız""Göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor""Neler yapabileceğimizi göreceğiz - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, en zor kurayı çektiklerini ancak göreve başladığından beri gördüklerinin kendisine büyük umut...

"En zor yol C Yolu, Biz de oradayız"

"Göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor"

"Neler yapabileceğimizi göreceğiz

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, en zor kurayı çektiklerini ancak göreve başladığından beri gördüklerinin kendisine büyük umut verdiğini söyledi.

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'nda C Yolu'na düşen ve yarı finalde Portekiz, finalde ise İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz kurayı değerlendirdi.

En zor yolun C Yolu olduğunu kaydeden Kuntz, "Biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak, ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz hep beraber" diye konuştu.


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