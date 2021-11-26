Stefan Kuntz'dan ilk kura yorumu

"En zor yol C Yolu, Biz de oradayız"

"Göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor"

- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, en zor kurayı çektiklerini ancak göreve başladığından beri gördüklerinin kendisine büyük umut verdiğini söyledi.

En zor yolun C Yolu olduğunu kaydeden Kuntz, "Biz de oradayız. Ancak takım olarak, ekip olarak, ben göreve başladığımdan beri gördüklerim bana büyük bir umut veriyor. Buraya kadar geldik, bundan sonra da neler yapabileceğimizi göreceğiz hep beraber" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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