Stefan Kuntz, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını takip etti - Haberler Spor
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Stefan Kuntz, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını takip etti

İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Haberler | Spor

- Stefan Kuntz, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını takip etti A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Başakşehir-Çaykur Rizespor müsabakasını tribünden takip etti.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - - Stefan Kuntz, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını takip etti

İSTANBUL - A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Başakşehir-Çaykur Rizespor müsabakasını tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı'nın geçen hafta anlaşmaya vardığı Alman teknik direktör Stefan Kuntz ve yardımcısı Kenan Koçak mesaiye başladı. Alman teknik adam Kuntz ve yardımcısı olarak göreve başlayacağı iddia edilen Kenan Koçak, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor müsabakasını tribünden takip etti. Almanya'dan gelen Kuntz ve Kenan Koçak'ın havaalanından direkt olarak Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geldiği öğrenildi.

Kuntz ve Kenan Koçak, müsabakanın ardından stattan ayrılırken basın mensuplarını selamladı.

Stefan Kuntz, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını takip etti

Stefan Kuntz, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını takip etti

Stefan Kuntz, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını takip etti

Stefan Kuntz, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını takip etti
İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol - Spor Haberleri
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu

 A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu
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Haber: Stefan Kuntz, Başakşehir - Çaykur Rizespor maçını takip etti - Haberler Spor
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