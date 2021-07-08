SteelRising Çıkış Tarihi Belli Oldu

Nacon, SPIDERS'ın yeni nesil oyunu SteelRising için ilk oynanış fragmanını yayınladı.

Nacon, SPIDERS'ın yeni nesil oyunu SteelRising için ilk oynanış fragmanını yayınladı. Ayrıca yayıncı, oyunun Haziran 2022 çıkış hedeflediğini açıkladı.

SteelRising

Bu oyun fragmanı, oyunun savaş mekaniğine bir bakış atmanızı sağlayacak. Ayrıca size görselleri ve ortamları hakkında bir fikir verecektir.

Oyunun açıklamasında yazdığı üzere:

"Kral Louis XVI'nın otomat ordusu Paris vatandaşlarını terörize ediyor. Aegis olarak Devrime katılın, bu terör saltanatına karşı savaşın ve tarihin akışını değiştirmeye çalışın!"

SteelRising oynanış videosunu izlediğimizde gözümüze ilk takılan şey kesinlikle oyunun savaş mekanikleridir. Video her ne kadar oynanış videosu olsa da aslında biraz daha tanıtım fragmanı tarzın olmuş ancak yine de oldukça hoş duruyor.

Yeni çıkacak oyunla ilgili bilinen en önemli şey ise oyunda çeşitli kullanılabilir olan yetenekleri olmasıdır. Savaş mekanikleri ile birlikte kullanılabilen yeteneklerin olması oyuncuların oyundan daha büyük keyif almasını sağlayabilir. Bunun yanı sıra merak edilen şeylerden biri ise oyunda herhangi bir loot sisteminin olup olmayacağıdır. Bu konuyla ilgili çeşitli söylentiler var ancak resmi bir açıklama yapılmadı.

SteelRising'in oyun sayfasını ziyaret etmek isterseniz tıklayabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki oynanış fragmanına da izlemeyi unutmayın.

Kaynak: Turkmmo