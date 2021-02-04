SteellSeries'ın yeni oyun kulaklığı: Tusq özellikleri, fiyatı

SteelSeries, çift mikrofonlu yeni kulak içi mobil oyun kulaklığını oyun severlerle buluşturmayı hedefliyor. Muhteşem ses dinamikleri ile mobil oyuncular için gerekli özelliklerin tümünü karşılayacak olan Tusq, hafif yapısıyla da dikkat çekiyor. Peki, Tusq fiyatı ne kadar? Tusq Türkiye'de satışa sunulacak mı? Tusq özellikleri neler?

2001 yılında kurulan ve geçtiğimiz günlerde sektördeki 20. yılını kutlayan SteelSeries, oyun dünyasının ekipman konusunda lideri konumunda bulunuyor. Yeni bir girişimde bulunan dev marka oyun içi kulaklığı Tusq'u oyunseverlerin beğenisine sundu. Yeni kulaklık, net ses iletimi ve çift boom mikrofon sistemiyle oyunculara üstün bir oyun performansı sağlayacak. Hafif yapısıyla dikkat çeken Tusq, kulak içi süspansiyonu sayesinde hareket halinde bulunan oyuncuların, oyun keyiflerinin bölünmesini engelliyor.

Süspansiyon özelliği sayesinde hareket halinde dahi kulakta sabit kalabilen Tusq, aynı zamanda oyunculara hafif ve hoş bir tasarım sunuyor. Tasarımda öne çıkan en önemli detaylardan biri ise her sisteme sorunsuz geçiş sağlayan 3,5 mm çapında bağlantısının olması.

TUSQ'UN ÖZELLİKLERİ BÜYÜLÜYOR

Tusq'nun, çıkarılabilir boom mikrofonu sayesinde, oyunlardaki ses kalitesini en üst seviyelere taşıyacak. Bunun yanı sıra diğer özellikleri arasında üç boyutlu silikon kulak ucu ve taşıma kılıfı bulunuyor. Bu sayede oyuncular kendilerine uygun boyutlardaki kulak ucuna rahatlıkla ulaşabiliyor. Taşıma kılıfı ise, gün boyu harika ses kalitesi ile ulaşımı kolaylaştırıyor.

STEELSERIES TUSQ FİYATI

Özellikleri açıklanan SteelSeries Tusq'un Türkiye fiyatı, 549 TL olarak belirlendi. Şu an SteelSeries sitesinde stoklar tükendi olarak gösteriliyor.