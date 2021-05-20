Steel Tactics Kadın Valorant takımı başvuruları başladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Steel Tactics Kadın Valorant takımı başvuruları başladı!

Steel Tactics Kadın Valorant takımı başvuruları başladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Başvurular devam ediyor!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Steel Tactics Kadın Valorant takımı başvuruları başladı. Organizasyon başvuru duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamaları kullandı:

VALORANT Kadın Takımımız için Başvurularımız Açıldı! Türkiye de ilk yaparak duyurduğumuz VALORANT kadromuzdan sonra uzun süredir bir takım arayışında değildik. Steel Tactics yeni VALORANT Kadın takımı ile daha güçlü olacak. Başvurularınızı DM üzerinden yapabilirsiniz.

Organizasyonun duyuru paylaşımının altına gelen yorumlar ise dikkat çekiciydi. Taraftarların yaptığı yorumlar "Kadın Espor Ekosistemi"ni destekler nitelikte güzel yorumlarla doluydu.

Eğer siz de gelecek kariyerinizde espor ekosistemi altında devam etmek istiyorsanız hemen başvurunuzu yapın!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Meral Akşener Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Adem Büyük Hakan Arslan Sergen Yalçın Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Steel Tactics Kadın Valorant takımı başvuruları başladı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 11:21:48. #1.16#

title