Steel Tactics Esports uzun bir aradan sonra yeni CS: GO takımını duyurdu!

SteelTacticsEsc yeni CS: GO ekibini tanıttı.

Steel Tactics Esports CS: GO kadrosuyla yollarını ayırdıktan sonra CS: GO arenasından uzunca bir süre uzak kalmıştı.

Türk espor sahnesinin başarılı ekipleri arasında yer alan Steel Tactics Esports resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile CS: GO takımı kadrosunu takipçilerine duyurdu.

18 Mayıs Salı gününün sabah saatlerinde ise takım yeni CS: GO ekibini taraftarları ve tüm espor severler ile paylaştı. "Karşınızda CS: GO Kadromuz! Uzun süredir yatırım yapmadığımız CS: GO tarafında ki anlaştığımız yeni kadroyu duyurmaktan gurur duyarız. Başarılar Samuraylar." açıklaması ile duyurulan yeni takımda Promax, Davy, Repla, TheSinyor ve Youngmethlab gibi oyuncular yer alıyor.

Steel Tactics Esports CS: GO Kadrosu

Berke "PrOMaX" Aktaş

Melikşah "davy" Özkan

Alper Safa "Repla" Daşçı

Doğukan "TheSinyor" Oruç

Anıl "Youngmethlab" Çelikcan

Şeklinde oluşturulan kadro Steel Tactics Esports forması altında mücadele edecek.

Steel Tactics Esports takımını resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros