Steel Tactics Esports uzun bir aradan sonra yeni CS: GO takımını duyurdu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Steel Tactics Esports uzun bir aradan sonra yeni CS: GO takımını duyurdu!

Steel Tactics Esports uzun bir aradan sonra yeni CS: GO takımını duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

SteelTacticsEsc yeni CS: GO ekibini tanıttı.

Steel Tactics Esports CS: GO kadrosuyla yollarını ayırdıktan sonra CS: GO arenasından uzunca bir süre uzak kalmıştı.

Türk espor sahnesinin başarılı ekipleri arasında yer alan Steel Tactics Esports resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile CS: GO takımı kadrosunu takipçilerine duyurdu.

18 Mayıs Salı gününün sabah saatlerinde ise takım yeni CS: GO ekibini taraftarları ve tüm espor severler ile paylaştı. "Karşınızda CS: GO Kadromuz! Uzun süredir yatırım yapmadığımız CS: GO tarafında ki anlaştığımız yeni kadroyu duyurmaktan gurur duyarız. Başarılar Samuraylar." açıklaması ile duyurulan yeni takımda Promax, Davy, Repla, TheSinyor ve Youngmethlab gibi oyuncular yer alıyor.

Steel Tactics Esports CS: GO Kadrosu

Berke "PrOMaX" Aktaş

Melikşah "davy" Özkan

Alper Safa "Repla" Daşçı

Doğukan "TheSinyor" Oruç

Anıl "Youngmethlab" Çelikcan

Şeklinde oluşturulan kadro Steel Tactics Esports forması altında mücadele edecek.

Steel Tactics Esports takımını resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdullah Gül Meral Akşener Lale Karabıyık Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Steel Tactics Esports uzun bir aradan sonra yeni CS: GO takımını duyurdu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 19:52:39. #1.13#

title