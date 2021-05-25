Steel Tactics Esports PUBG Mobile kadrosunu duyurdu!

Steel Tactics Esports yeni kadrosunu duyurdu!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Steel Tactics Esports PUBG Mobile kadrosunu duyurdu. Organizasyon yeni kadrosu ile anlaştığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

Karşınızda PUBG Mobil kadromuz! Bizleri turnuvalarda temsil edecek yeni PUBG Mobil kadromuza hoş geldin diyoruz.

Organizasyonun anlaştığı oyuncular ise şu şekilde:

Arda "Rasmus" Akyüz

Kadir "Cafune" Öksüz

Çağdaş "Rullz" Kaş

Sinan "ExtraSafe" Aytemur

Mert "Rexly" Canseven

Duyuru paylaşımının yorumlar kısmına baktığımızda ise taraftarların bu transferden oldukça memnun olduğunu görüyoruz.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, yeni sezonda Steel Tactics Esports PUBGM takımına başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros