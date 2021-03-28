Steel Tactics Esports FIFA arenasına geri dönüyor!
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Steel Tactics Esports FIFA arenasına geri dönüyor!

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Steel Tactics Esports FIFA arenasına geri dönüyor!

SteelTacticsEsc yeşil sahalara geri dönüyor!

Başarılı Türk Espor organizasyonlarından biri olan Steel Tactics Esports FIFA arenasına geri döndüğünü açıkladı. Tecrübeli takım sosyal medyada paylaştığı bir gönderi ile FIFA arenasında takımı temsil edecek kadrosunu taraftarlarına tanıttı!

Zula, sabatoj gibi oyunların birçoğunda zaten mücadele eden takım tekrar yeşil sahalara iniyor. Yenilenen kadrosu ile tecrübeli takım gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yapılacak olan turnuvalara katılmayı ve başarı elde etmeyi hedefliyor.

olarak yeşil sahalara geri dönen başarılı espor takımı Steel Tactics'e ve yenilenen kadrosuna başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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