Steel Tactic Esports 2. Zula kadrosunu açıkladı

Steel Tactic Esports kendilerini temsil edecek 2. Zula kadrosunu açıkladı.

Kendilerini çeşitli oyunların espor turnuvalarından tanıdığımız Steel Tactic Esports, yeni Zula kadrosunu takipçilerine duyurdu. Resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile Zula Rekabet Ligi başta olmak üzere kendilerini temsil edecek 2. Zula kadrosunu açıkladı.

Steel Tactics Esports Zula kadrosu açıklandı!

Steel Tactic Esports 2. Zula kadrosu şu şekilde:

Caner "MRXLYNN" Başol

Fatih "Sosyetee" Keskin

Kaan "Deeps" Takos

Emir "P1ero" Özkılıç

Enes "Radius" Berk

Samet "Jamevuu" Bilgin

Yeni sezonda takımı adına kıyasıya mücadele edecek olan yeni oyunculara başarılar dileriz.

Kaynak: Playerbros