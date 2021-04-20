Steam yeni güncellemesi çökme sorunlarını ortadan kaldırıyor

Steam çökme sorunu yeni güncellemeyle ortadan kalkacak! Valve 19 Nisan'da Steam Beta sistemi için yeni bir güncelleme ile oyunseverleri bilgilendirdi.

Bu yeni gelen güncelleme 25 binden fazla oyunu istemcide, kullanıcılar için çökme sorununu ortadan kaldırarak daha iyi bir oyun deneyimi sağlıyor.

Bunun yanı sıra ilerlemeyi takip eden başarı bildirimleri bundan sonra ilerlemeyi oyun detayları sayfasında üzerine geldiğinde göstermiş bulunuyor.

STEAM BETA İSTEMCİSİNE NASIL KATILIRIM?

Steam istemci sayfasında beta sekmesine katılmanız için yapmanız gerekenler;

1. Steam çalışırken sol üst köşedeki "Steam"e tıklayın ve menüden "Ayarlar"ı seçin.

2. "Hesap" sekmesindeki "Beta Katılımı" bölümünün alt kısmında "Değiştir..." seçeneğine tıklayın.

3. Açılır listeden "Steam Beta Update" seçeneğini seçin ve "Tamam"a tıklayın.

4. Steam'i tekrar başlatmanız istenecektir. "Yeniden Başlat" seçeneğini seçin