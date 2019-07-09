Steam Yaz İndirimlerinde Son Gün: İşte Sizin İçin Seçtiğimiz Tüm Oyunlar

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam'in düzenlediği en köklü indirim kampanyasında son gün geldi çattı. Kampanya süresi boyunca indirime giren ucuz oyunları sizin için birkaç içerikte derledik. Ayrıca fiyatlara ya da popülerlik düzeylerine göre yaptığımız sıralamalarla, avantajlı bir oyun alışverişi sunmaya çalıştık.

Bugün sonlanacak Steam Yaz İndirimleri için yaptığımız detaylı listelere aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Steam'in bundan sonraki indirim kampanyası sonbahar aylarında gerçekleşecek. Ancak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da yaz indirimlerinin diğer kampanyalardan bir adım önde olacağını söyleyebiliriz. Yine de Sonbahar İndirimleri sürecinde sizin için listeler sunmaya devam edeceğiz.

Herkese iyi oyunlar ve iyi tatiller!