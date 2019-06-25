Steam yaz indirimleri ne zaman? Steam yaz indirimi 2019 hangi oyunlar var?
Oyun tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği Steam yaz indirimleri başlıyor. Steam Database, resmi Twitter hesabından Steam yaz indirimleri için tarih verdi. Peki, Steam yaz indirimi 2019 ne zaman ve ne kadar devam edecek? İşte detaylar…
Gelenekselleşen Steam yaz indirimleri her yıl Haziran ayı civarında uygulanıyor. 25 Haziranda başlayacak özel indirim günlerini oyun severler merakla bekliyordu. En çok sevilen oyunların indirime girdiği Steam yaz indirimlerinde hangi oyunlar var?
2019 STEAM YAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Steam Database'in sosyal medya hesabından duyurduğu Steam yaz indirimleri tarihi, Türkiye saati ile 25 Haziran akşam saat 20.00'da başlayacak ve 9 Temmuz'da sona erecek.
STEAM YAZ İNDİRİMİNDE PUBG VAR MI?
Bilgisayar oyunu meraklılarını ekranlara kilitleyen PUBG'nin ise söz konusu indirimler kapsamında olup olmayacağı a ayrı bir merak konusu oldu. 9 Temmuz'a kadar devam edecek olan indirimlerde PUBG'nin de indirime girmesi sürpriz olabilir.
EN ÇOK SATAN OYUNLAR
Haftanın en çok satan oyunları ise: Mortal Kombat 11, My Friend Pedro, Ark Survival Evolve, Injustice 2, Mortal Kombat X, Injusice 2, Yakuza 0, FM19.