Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? Steam yaz indirimleri 2021 tarihi sızdırıldı!

Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından olan Steam'in bu yılki yaz indirimleri için tarih sızdırıldı. Milyonlarca oyunsever Steam'de yapılacak indirim etkinliği heyecan ile bekliyor. Yüzde 70-80'lere varan dev Steam yaz indirimleri ne zaman başlıyor? 2021 Steam yaz indirimleri başlama tarihi belli oldu mu? İşte detaylar!

Dünya çapında ve ülkemizde milyonlarca aktif üyeye sahip dijital oyun platformu Steam, büyük yaz indirim etkinliğini başlatıyor iddiaları ortaya atıldı. Peki, gelen bu haberler doğru mu? Evet, doğru. Birçok popüler oyunda ciddi indirimler gerçekleştiren Steam'in, yaz indirimlerinin başlamasına çok az bir zaman kaldı. İşte, 2021 Steam yaz indirimleri başlama tarihi...

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milyonlarca oyunseverin merakla beklediği sorunun cevabı sonunda gün yüzüne çıktı. Steam Database göre, yeni indirim dönemi 24 Haziran günü Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. yaklaşık iki hafta boyunca sürecek olan indirim etkinliği 8 Temmuz tarihinde son bulacak.

STEAM NEDİR?

Kutulu oyunlardan daha uygun fiyatlara sahip olan dijital oyunlar, çeşitli indirimleri takip ederek, çok daha uygun fiyatlara alınabiliyor. 2014 yılına kadar dolar üzerinden alışveriş yaptığımız platform, 22 Ekim 2014'te ilk kez Türk Lirası'na geçti. Üstelik birçok yayıncı ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda dolar kuru da sabitlenerek fiyatlar belirleniyor.