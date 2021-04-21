Steam, tüm Rockstar oyunlarını yanlışlıkla listeden çıkardı! Çok daha fazlası yeniden listelendi!
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Steam, tüm Rockstar oyunlarını yanlışlıkla listeden çıkardı! Çok daha fazlası yeniden listelendi!

Steam, tüm Rockstar oyunlarını yanlışlıkla listeden çıkardı! Çok daha fazlası yeniden listelendi!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Steam, Red Dead ve GTA geliştiricisi Rockstar Games'in her oyununu platformu üzerinden kaldırdı ve ardından yanlışlıkla çok daha fazla oyunu geri listeledi.

Red Dead Redemption ve Grand Theft Auto geliştiricisi Rockstar Games'in her oyunu ilginç bir şekilde Steam üzerinden kaldırıldı. Bu sorunun düzeltilmesi ile geri listenen oyunlarla birlikte şirketin bazı eski oyunları da listelendi.

Rockstar bilindiği üzere, 2018 yılında büyük satışlar gerçekleştiren en yeni oyunu Red Dead Redemption 2 dahil olmak üzere, oyun dünyasındaki en popüler oyunlardan bazılarının arkasındaki oyun şirketi.

Rockstar'ın en çok beklenen oyunu GTA VI'nın çıkışı yaklaşırken, 2013'de pisaya sürülen GTA 5 (GTA Online) inanılmaz derecede iyi satışlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

VALVE'DEN HATA ÜSTÜNE HATA!

Steam üzerinden Rockstar oyunlarının aniden ve uyarı yapılmadan kaldırılmasının ardından konu kafa karıştırıcı bir hâl aldı. Twitter'daki RobotBursh isimli bir kullanıcının paylaşımına göre bunun bir liste hatasından kaynaklandığı bildirildi. Neyse ki, Steam sorunu çok kısa bir sürede Steam'e geri yüklendi, ancak Valve, sorunu düzeltmek isterken yeni bir soruna sebebiyet verdi.

Bir süre önce Steam üzerinden kaldırılan Rockstar oyunları Grand Theft Auto, Midnight Club 2 ve Max Payne mucizevi bir şekilde Steam mağazasına geri döndüler. Bu yapılan hata uzun ömürlü olmasa da haberler hızla yayıldı ve birçok müşteri eski oyunları satın almaya çalıştı.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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