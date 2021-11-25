Cüzdanlarımızın boşalacağı, kütüphanelerimizin oyun dolacağı Steam Sonbahar İndirimleri 2021 başladı!

PC oyuncuları için yılın en sevilen dönemi geldi çattı! Dijital oyun satış platformlarının tartışmasız kralı olan Steam'in artık geleneksel hale gelmiş olan ve tüm oyuncuların merakla bekledikleri sonbahar indirimi dönemi başladı. Deneysel indie oyunlardan tutun da devasa AAA oyunlara kadar pek çok farklı tür ve skaladaki oyunun çılgın oranlarda indirime girdiği Steam Sonbahar İndirimleri 2021 ile kütüphanelerimiz yine dolup taşacak. 24 Kasım tarihinde başlamış olan indirim dönemi 1 Aralık saat 21: 00'e kadar devam edecek.

Steam İndirimleri ve Türleri Nelerdir?

Çılgın indirimlerin yanı sıra biz oyuncuları bir de Steam Awards için aday oyunları belirleme heyecanı bekliyor. Steam tarafından her yıl 10 farklı kategoride verilen ödüller için siz de bu yılın oyunları arasından dilediğinizi aday gösterebilirsiniz. Yılın oyunu, yılın en iyi VR oyunu, aşk ile devam ettirilen, arkadaşlarla daha zevkli, üstün görsel stil, en yenilikçi oynanış, kötü olduğunuz en iyi oyun, arkanıza yaslanın ve rahatlayın en iyi albüm ve zengin hikayeye sahip üstün oyun kategorilerinde ödüllerin verileceği oylama ise indirim dönemi boyunca devam edecek. Bizlerin oyları ile belirlenen adaylar için ise kış indirimleri döneminde oy kullanarak en iyilere yine biz karar vereceğiz. Kazananlar ise 3 Ocak tarihinde açıklanacak.

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