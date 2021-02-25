Steam Remote Play Together nedir, nasıl kullanılır? Steam Remote Play Together oyunları ve özellikleri!

Steam'in yeni özelliği Remote Play Together ile Steam hesabı olmayan oyuncular yollanan davet koduyla oyunlara giriş yapabilecek. Özellikleriyle merak edilen Steam Remote Play Together hakkında Steam Remote Play Together nedir, nasıl kullanılır? soruları yanıt arıyor.

Steam'in henüz beta sürümünde olan yeni özelliği Remote Play Together ile artık oyuncuların Steam hesabına sahip olmaları gerekmeyecek. Yeni özellik Steam kullanıcılarının bir bağlantı yoluyla arkadaşlarını oyuna davet etmelerine olanak sağlıyor.

STEAM REMOTE PLAY TOGETHER ÖZELLİKLERİ

Ancak yeni özelliğinde sınırları var. Oyunları sorunsuz bir şekilde oynamak için Steam hesabı olmayan yalnızca bir arkadaş çok oyunculuk bir oturuma katılabilir. Daha fazlasını eklemek istiyorsanız, Steam hesabı açmanız gerekiyor.

Remote Play Together özelliğini denemek için izlenmesi gereken yol şu şekildedir;

Birlikte uzaktan oynamaya uyumlu bir oyun oynarken Steam arayüzündeki arkadaş listenize gidin ve "Bağlantıyı Kopyala" düğmesine tıklayın. Ardından arkadaşlarınızla paylaşacağınız bağlantı oyuna girişi sağlayacak. Steam bağlantıları; Windows, Android, iOS ve Raspberry Pi cihazlarından destekleniyor.

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