Steam Oyun Festivali'nin yeni adı Steam Next Fest oldu!

Steam Next Fest duyuruldu! Steam Oyun Festivali, Aralık ayındaki birinci yıl dönümünü kutlamasının ardından, Haziran ayındaki demo gösterimi için adının Steam Next Fest olarak değiştirdiğini açıkladı. Steam Next Fest ne zaman başlayacak?