Steam Oyun Festivali'nin yeni adı Steam Next Fest oldu!
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Steam Oyun Festivali'nin yeni adı Steam Next Fest oldu!

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar
Steam Oyun Festivali'nin yeni adı Steam Next Fest oldu!

Steam Next Fest duyuruldu! Steam Oyun Festivali, Aralık ayındaki birinci yıl dönümünü kutlamasının ardından, Haziran ayındaki demo gösterimi için adının Steam Next Fest olarak değiştirdiğini açıkladı. Steam Next Fest ne zaman başlayacak?

Steam Oyun Festivali oyunculara yeni çıkacak oyunların demolarını oynama imkanı sunuyor. Steam Oyun Festival'i Haziran'da düzenlenecek demo gösterimi için adının Steam Next Fest olarak değiştirdiğini açıkladı.

HABERİN YAYILMASI STEAM'İ ERKEN AÇIKLAMA YAPMAYA ZORLADI

Valve, gazeteci Geoff Keighley'nin Twitter'da isim değişikliğiyle ilgili haberleri yaymasının ardından, Steam Next Fest'i erken saatlerde duyurdu. Valve duyurusunda şu ifadelere yer verdi: "Steam Oyun Festivali'nin adını etkinliği daha doğru anlatabilmesi için Steam Next Fest olarak değiştirdik. Birkaç gün sürecek bu festivalde Steam'de çıkacak oyunları kutlayacağız. Pek yakında Steam'de çıkacak yüzlerce oyunun demosunu keşfedin ve oynayın, geliştirici canlı yayınlarını izleyin ve geliştirme süreci devam eden oyunların geliştiricilerinden oyun hakkında bilgiler edinin."

STEAM NEXT FEST NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Steam Next Fest duyurusu, oyun severlerin etinlikten neler bekleyeceğine dair çok fazla ayrıntıya yer vermiyor. Ancak hayranlar yıllık geçmişlerine bakarak beklentileri tahmin edebilir.

Steam Next Fest, 16 Haziran Çarşamba ve 22 Haziran Salı tarihleri arasında gerçekleşecek.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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