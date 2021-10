Steam, NFT veya kripto para birimi olan tüm oyunları yasakladı

Valve yaptığı yeni açıklamada Steam'de Nft veya kripto para birimi yok dedi. Yakın zamanda güncellenen Steam dağıtım ekleme yönergeleri, özellikle "kripto para birimi veya NFT'lerin alışverişini sağlayan veya alışverişe izin veren blockchain teknolojisi üzerine inşa edilen uygulamaları" yasakladı.

Kısacası, NFT'lerin genellikle bir jpg dosyasının veya başka bir dijital medyanın sahipliği ile ilişkili benzersiz dijital makbuzlardır. NFT'ler genellikle borsalarda ABD dolar veya diğer ulusal para birimleri için satılabilen Bitcoin veya Ethereum gibi kripto para birimleriyel satın alınır.

Valve, NFT'leri ve kripto para birimlerini Steam'den neden yasakladığını açıklamadı, ancak karar blockchain teknolojisi etrafındaki son skandalların veya tartışmaların hiçbirinde kök salmış görünmüyor. Sebebi ise NFT'ler bir JPG makbuzu karşılığında insanları milyonlarca dolar dolandırılmaz için kullanıldı.

Steam mağazasında yer alan Age of Rust oyununun Twitter hesabından yapılan açıklamada "Birkaç dakika önce bize bildirildi NFT'lerin değerli olduğu için @Steam, Age of Rust'da dahil olmak üzere tüm blok zinciri oyunlarını platformdan atacak. Blok zinciri oyunları ve NFT'ler konusunda açık olmayı seçtik. Sonuç olarak, sonunda Steam ile olan savaşı kaybettik. Age of Rust'ın kaldırılması beni hayal kırıklığına uğratsa da mesele daha çok Blockchain oyunlarının bir bütün olarak kaldırılacağı gerçeğidir."Dedi.

Community: A few minutes ago, we were notified that @Steam will be kicking *all blockchain games* off the platform, including Age of Rust, because NFTs have value. Behind the scenes, we've had good communication and have been upfront with Steam. #blockchaingames #NFT

