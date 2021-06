Steam Next Fest etkinliği başladı: 700'e yakın oyunun demosunu ücretsiz bir şekilde deneyebilirsiniz

22 Haziran saat 20: 00'a kadar vaktiniz var

Dünyanın en büyük oyuncu platformu Steam, 'in ardından kendi platformu için düzenlediği 'Next Fest' etkinliğini başlattı. 16-22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ve birçok oyun geliştiricisinin yer aldığı etkinlikte yüzlerce demo sürümü oyuncuların deneyimine açılıyor. Dün akşam TSİ 20: 00'da başlayan Steam Next Fest'de 700'e yakın oyunun erken sürümünü indirme şansınız olacak.

Küçük çaplı geliştiriciler için ideal

Yakın zamanda çıkacak oyunların canlı yayınlarla birlikte tanıtıldığı ve kullanıcı deneyimine açıldığı bu faydalı programda devasa indirimler bizleri bekliyor olacak. Etkinliğin ana amacı oyun yapımcılarının topluluk ile olan bağlantısını güçlendirerek oyunlarını geliştirmelerine yardımcı olmak diyebiliriz. Oyunculardan aldıkları geri bildirimler sayesinde henüz geliştirme aşamasında olan oyunların pürüzlerini gidermek için her iki tarafın da faydalandığı bir etkinlik olacak.

Etkinliğe Steam mağazası üzerinden katılabilirsiniz. Demolar hakkında detaylı bilgilerin verildiği canlı yayınları izleyebilir ve merak ettiğiniz oyunun erken sürümünü ücretsiz bir şekilde indirip deneyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros