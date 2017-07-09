Steam Metotlu Yaz Kampı

PlayLab Türkiye Kurucu Ortağı Nurhan Demirel, çocukların ve gençlerin yaz tatilini daha verimli geçirebilmeleri için yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini artıracak yaz kampları hazırladıklarını belirterek, "Bu sayede öğrenciler hem yaz tatillerini daha keyifli geçirecek hem de teknolojiyi daha verimli kullanmayı öğrenecekler." ifadesini kullandı.



PlayLab Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, 7-17 yaş grubu için eğitimde bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik (STEAM) metodunun uluslararası alandaki başarılarını referans alan, yerel ihtiyaçları göz önünde bulunduran yaratıcı teknoloji atölyelerinin hayata geçirildiği bildirildi.



Açıklamada, çocuklar ve gençler için uluslararası standartta eğitim programları hazırlayan uzman eğitmenlerin, yaz kamplarında yakın geleceğin girişimcilerinin ihtiyaç duyabilecekleri temel eğitimleri vereceğine işaret edilirken, çocukların kodlama öğrenerek kendi projelerini hayata geçireceği, robotik programlamayı öğrenerek kendi buluşlarını yapacağı, oyun tasarlayarak mobil uygulama geliştireceği ve kendi tasarladıkları ürünleri 3D yazıcılarla üretme fırsatı yakalayacağı kaydedildi.



Öğrencilerin icatlarını bilişimle hayata geçirmeyi ve çok sevdikleri teknolojileri günlük hayatlarında faydalı bir şekilde kullanmayı öğrenecekleri belirtilen açıklamada, insan hayatına değer katan projeler geliştirmeyi hedefleyen programa 9-12 ve 13-16 yaş grubu çocukların katılabileceği ifade edildi.



Hacettepe Teknokent'te yarın başlayacak "Teknoloji Yıldızları Yaz Kampı"nın 11 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.



- "Öğrenciler, teknolojiyi daha verimli kullanmayı öğrenecek"



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen PlayLab Türkiye Kurucu Ortağı Nurhan Demirel, Türkiye'nin dijital gelişimine katkıda bulunmak için dünyadaki gelişmeleri takip ederek yeni eğitim programları oluşturduklarını belirtti.



Demirel, "PlayLab Türkiye olarak çocukların ve gençlerin yaz tatilini daha verimli geçirebilmeleri için onların yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini artıracak yaz kampları hazırladık. Bu sayede öğrenciler hem yaz tatillerini daha keyifli bir şekilde geçirecek hem de teknolojiyi daha verimli bir şekilde kullanmayı öğrenecekler." ifadelerini kullandı.



Yakın geleceğin genç liderlerini yetiştirerek geleceğin mesleklerinde söz sahibi olabilmek için gerekli eğitimleri şimdiden vermek gerektiğine dikkati çeken Demirel, hedeflerinin, teknoloji alanında uluslararası başarılara imza atabilecek bir nesil olduğunu kaydetti.



Demirel, bu önemli alanda kamu ve özel sektör iş birliğinin önemine işaret ederek, Ankara, İstanbul ve Çorum'da bu sene yaz kampları ve eğitim atölyeleri açacaklarını bildirdi.



Çalışmalara başladıkları günden bu yana projelerinin büyük ilgi gördüğünü ve özellikle kamudan iş birliği talepleri aldıklarını belirten Demirel, şöyle devam etti:



"Oluşturduğumuz örnek model yurt dışından da ilgi görüyor ve bu konuda ortak projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Belki şimdi konuşmak için erken ama bu eğitim programlarımızı birbirine entegre hale getirerek Türk öğrencileri yabancı yaşıtlarıyla buluşturarak uluslararası bir programın planlamasını yapıyoruz. Yakın gelecekte hedefimiz, bilişim alanında çalışacak genç girişimciler yetiştirmek, nesillerimizi bir dünya insanı haline getirerek ülkemizi bilişim ve teknoloji alanlarında daha ileriye taşımak."



Uyuşturucu maddelerden ve siber zorbalıktan gençlerin korunması için eğitimin büyük önem taşıdığını vurgulayan Demirel, PlayLab Türkiye olarak yaz kamplarında bilinçli internet kullanımı ve siber zorbalığa karşı çocukların ve gençlerin bilgilendirildiği programlara özel önem verdiklerinin altını çizdi.