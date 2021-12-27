Steam Kış İndiriminden alabileceğiniz oyunlar

5 Ocak saat 21: 00'e kadar devam edecek Steam Kış İndirimini kaçırmayın!

İyi Pizza, Güzel Pizza

"İyi Pizza, Güzel Pizza" bağımsız bir stüdyo olan TapBlaze tarafından geliştirilen bir simülasyon oyunu. Oyun içerisinde 80'den fazla müşteriniz oluyor ve siparişlerine göre pizzalarını hazırlayıp kendi malzemelerinizi yükseltiyorsunuz. "Yalın, neşeli ve zorlu bir oyun." Ayrıca oyunun görsel açıdan da oldukça şirin ve özenle hazırlanmış. Oyunun Türkçe dil desteği de bulunuyor.

Fiyatı: 25 TL

Steam Kış İndirimi fiyatı: 12,00 TL (%50 İndirim)

Unrailed!

Eylül 2020'de çıkan ve daha yeni bir oyun olan Unrailed!

Yöntemsel olarak üretilen sonsuz dünyalarda, arkadaşlarınla bir takım olarak çalışıp demir yolu inşa ettiğiniz, çevrimiçi co-op ve tek ekrandan co-op oynayabileceğiniz bir oyun. Oyun aynı zamanda farklı platformalar arasında beraber oynamanıza da izin veriyor. Karşına çıkan şeylerde ustalaş, trenini yükselt ve onun raydan çıkmasını önle!

Demir yollarının sona ulaşmasını engellemek için kaynaklar topla ve ray yap. Ama dikkat et, her türden yalnızca bir araç var. Bu zorlu macerada hayatta kalmak için takımının iş birliği ve koordinasyonu şart! Ayrıca oyunun Türkçe dil desteği de var.

Fiyatı: 29 TL

Steam Kış İndirimi fiyatı: 11,70 TL (%70 indirim)

ASTRONEER

2016 yapımı ASTRONEER, arkadaşlarınız ile eşli oynayabileceğiniz bir açık dünya ve hayatta kalma oyunu. ASTRONEER ile uzak dünyaları keşfedin ve yeniden şekillendirin! Astroneer, 25. yüzyılda Galaksiler Arası Keşif Çağı'nda geçen, Astronotların nadir keşiflere imza atmak ve evrenin gizemlerini gün yüzüne çıkarmak için zorlu ortamlarda hayatlarını riske attıkları bir macera.

Bu macerada oyuncular birlikte çalışarak yerin altında ya da üstünde özel üsler inşa edebilir, çeşitli araçlar üreterek engin bir güneş sistemini keşfedebilir ve araziyi kullanarak hayal edebilecekleri her şeyi yaratabilir. Heyecan verici gezegen maceralarında arayışın ve başarının anahtarı, oyuncunun yaratıcılığı ve hünerleridir! İşte Astroneer'de yapabilecekleriniz:

Ayaklarınızın altındaki zemini sanki kilden yapılmış gibi yeniden şekillendirin. Dikkatle yapılmış ve deforme edilebilen veya geçilebilen gezegenleri keşfedin ve bu gezegenlerde hayatta kalın. Bileşenleri ve nesneleri bir araya getirerek üsler ve araçlar yapın. Çevrimiçi 4 oyuncuya kadar ortak oynayın. Güneş sisteminin gizemlerini keşfedin ve gün yüzüne çıkarın. Oyunun Türkçe dil desteği var.

Fiyatı: 50TL

Steam Kış İndirimi fiyatı: 25,00 TL (%50 indirim)

Surviving Mars

Mars'ı kolonize edin ve en az kayıpla sırlarını keşfedin. Eve Hoşgeldin! Kızıl Gezegende hak iddia etme ve Mars'ta işleyen ilk insan kolonilerini inşa etme zamanı geldi! İhtiyacınız olan tek şey, malzeme, oksijen, onlarca yıllık eğitim, kum fırtınalarıyla ilgili deneyim ve birdenbire ortaya çıkan bu tuhaf siyah küplerin amacını keşfetmek için bir "ben yaparım" tavrı. Biraz çekidüzenle burası harika olacak!

Surviving Mars, tamamen Mars'ı kolonileştirmek ve süreçten sağ çıkmakla ilgili bir bilim kurgu şehir kurma oyunudur. Koloniniz için bir yer belirlemeden önce kaynaklar ve mali destek için bir uzay ajansı seçin. Kubbeler ve altyapı inşa edin, yeni olasılıkları araştırın ve yerleşiminizi genişletin. Kendi yemeğinizi yetiştirin, mineraller çıkarın ya da zor bir günün ardından barın yanında rahatlayın. Ancak hepsinden önemlisi, sömürgecilerinizi hayatta tutmaktır. Garip yeni bir gezegende bu kolay bir iş değil.

Üstesinden gelinmesi gereken zorluklar olacaktır. Bu yabancı dünyanın gizemlerini çözerken stratejinizi uygulayın ve koloninizin hayatta kalma şansını artırın. Hazır mısın? Mars sizi bekliyor.

Fiyatı: 50 TL

Steam Kış İndirimi fiyatı: 12,50 TL (%75 indirim)

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

Esporgazetesi - Son Dakika Haberleri

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