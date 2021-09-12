Steam'in Yenilenen İndirmeler Sayfası Tüm Kullanıcılara Açıldı

Bir süredir beta kullanıcıları için kullanımda olan Steam'in yenilenen indirmeler sayfası herkesin kullanımına sunuldu.

Temmuz ayında Steam beta istemcisinde olan kullanıcılara sunulan yeni indirmeler sayfası artık tüm kullanıcıların kullanımına açıldı. Tasarımı baştan aşağıya değişen bu sayfa artık daha bilgilendirici ve kullanımı daha kolay olmakla beraber güncelleme sonrası oyunların depolama yönetimini de oldukça kolaylaşıyor.

En son yayınlanan güncelleme sonrası Steam'in yenilenen indirmeler sayfası şu değişiklikleri içeriyor:

Bir oyun/güncelleme indirilirken artık ilgili indirmenin veya güncellemenin tamamlanmış genel ilerlemesi gösterilecek. Önceden ilerleme çubuğu sadece indirilmekte olan içeriği gösteriyor ancak diskte yer ayırma işlemini göstermiyordu, bu da henüz tamamlanmamış olan bir güncellemenin tamamlanmış gibi görünmesine neden oluyordu.

Kuyruktaki kısmen indirilmiş indirmelerin/güncellemelerin yanında artık bunların mevcut durumunu net bir şekilde gösteren bir ilerleme çubuğu yer alacak.

Oyun adının yanındaki yeni (i) simgesi, ilgili güncellemede yer alan içerik türlerinin gösterildiği bir araç ipucunu gösterecek. İçerik türleri: Oyun içeriği, indirilebilir içerik, Atölye içeriği ve shader önbelleklemesi. Bu simge, sadece güncelleme oyun içeriği içermiyorsa görünür.

İndirme kuyruğu sürükle ve bırak kullanılarak istenilen şekilde sıralanabilecek.

İnmekte olan öğelerin içerik menüsünde, indirme tamamlandığında oyunu başlatma ve indirme süresince indirme kısıtlamasını askıya alma (eğer kısıtlama varsa) seçenekleri artık yer alıyor.

"Haberler i Görüntüle" butonu oyuna ait en son yama notlarının yer aldığı bir pencereyi açan "Yama Notları" bağlantısıyla değiştirildi. Bu, yalnızca yeni etkinlik sistemine yama notları girmiş oyunlarda gösterilecektir. Yama notları bağlantısı yeni yüklemelerde görünmez, sadece güncellemelerde görünür. Atölye güncellemelerinde içerik menüsünden "Güncellenmiş Öğeleri Görüntüle" seçeneği seçilerek güncelleme tarihine göre sıralanmış abone olunan öğelerin listelendiği bir sayfaya erişebilirsiniz.

Steam'in yenilenen indirmeler sayfası dışında son güncelleme ayrıca birden fazla depolama sürücüsü olan kullanıcılar için de birtakım özellikler sunuyor. Sırasıyla Steam'de Ayarlar >İndirmeler >Steam Kütüphane Dosyaları kısmına giderek bilgisayardaki her bir depolama sürücüsünü ve her bir sürücüde kurulu oyun ve DLC'leri görüntülemek mümkün.

Bu pencerede her bir sürücüde kurulu oyunları, DLC'leri, atölye içeriklerini ve diğer içerikleri görüntülemek, bu içerikleri kaldırmak, tek tek veya topluca bir sürücünden diğerine transfer etmek artık çok kolay.