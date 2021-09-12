Steam'in Yenilenen İndirmeler Sayfası Tüm Kullanıcılara Açıldı
Steam'in en yeni güncellemesi indirmeler sayfasını değiştiriyor ve oyunların depolama yönetimini kolaylaştırıyor.
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Bir süredir beta kullanıcıları için kullanımda olan Steam'in yenilenen indirmeler sayfası herkesin kullanımına sunuldu.
Temmuz ayında Steam beta istemcisinde olan kullanıcılara sunulan yeni indirmeler sayfası artık tüm kullanıcıların kullanımına açıldı. Tasarımı baştan aşağıya değişen bu sayfa artık daha bilgilendirici ve kullanımı daha kolay olmakla beraber güncelleme sonrası oyunların depolama yönetimini de oldukça kolaylaşıyor.
En son yayınlanan güncelleme sonrası Steam'in yenilenen indirmeler sayfası şu değişiklikleri içeriyor:
Steam'in yenilenen indirmeler sayfası dışında son güncelleme ayrıca birden fazla depolama sürücüsü olan kullanıcılar için de birtakım özellikler sunuyor. Sırasıyla Steam'de Ayarlar >İndirmeler >Steam Kütüphane Dosyaları kısmına giderek bilgisayardaki her bir depolama sürücüsünü ve her bir sürücüde kurulu oyun ve DLC'leri görüntülemek mümkün.
Bu pencerede her bir sürücüde kurulu oyunları, DLC'leri, atölye içeriklerini ve diğer içerikleri görüntülemek, bu içerikleri kaldırmak, tek tek veya topluca bir sürücünden diğerine transfer etmek artık çok kolay.
Bu güncelleme ile Steam genelinde çeşitli hata düzeltmeleri de yapıldı. Yama notları şöyle:
- Sürücülerinizde yüklü çeşitli oyun içeriklerini daha iyi yönetebilmeniz için Steam kütüphane klasörleri iletişim pencereleri güncellendi.
- Sol sütundan araçlar filtresini seçmediğiniz müddetçe arayüzün çeşitli kısımlarında gösterilen oyun sayılarına araçlar eklenmeyecek.
- "Son Arkadaş Etkinlikleri" rafı kaldırıldı.
- Hesap adları maksimum uzunlukta olan kullanıcılarla ilgili bazı sorunlar giderildi.
- Uygulama detayları aktivite akışında birbirinin aynısı etkinliklerin gösterilmesi düzeltildi.
- Bu seçeneklerin geçerli olduğu öğeler için indirmeler sayfasındaki içerik menüsüne "Yama notları" ve "Abone olunan öğeleri görüntüle" seçenekleri eklendi.
- Demo olmayan bazı şeylerdeki kahraman görsellerinde yer alan demo afişi kaldırıldı.
- Oyun listesinde belirli kombinasyondaki bazı çoklu seçimlere sağ tıklandığında meydana gelen kütüphane çökmesi düzeltildi.
- Oyun yüklemesi esnasında yeni kütüphane klasörü oluşturma süreci basitleştirildi.
- Bir araç başlattığınızda (SteamVR gibi) otomatik olarak aracın detaylar sayfasına gitmeyeceksiniz.
- Saniye başına bit gösterimi "b/s" yerine "bps" olarak değiştirildi.
- Arkadaş listesinin düzgün yüklenmemesi sorunu düzeltildi.
- Grup sohbeti bildirimlerinin pencere içinde küçülmesi sorunu düzeltildi.
- Windows için görev çubuğu bildirim alanı simgesi değiştirildi.
- Uygulama inerken "Oyunu Kaldır" diyalog penceresinin arayüzü engellemesi sorunu düzeltildi.
- Steam Cloud'tan ekran görüntüsü silerken meydana gelen çökme düzeltildi.
- OpenXR uygulamaları desteği iyileştirildi.
- Steam arayüzü açıkken bağlandığında, uzak oyuncunun kontrolcüsünün algılanmaması veya girdi gelmemesi sorunu düzeltildi.
- Yayın veya Remote Play Together özelliğini kullandıktan sonra Steam'i kapatırken meydana gelen çökme düzeltildi.
- Güncelleme gerekli olduğunda bir oyunda yayın yapamama sorunu düzeltildi.
- Adlarında ASCII dışı karakterler olan kullanıcılarda meydana gelen ayarları yükleme/kaydetme sorunu düzeltildi.
- Dosyalar başka bir istemciden değiştirildiğinde, bir istemcinin Steam bağlantısı olmadan çalışması nedeniyle oluşan bir senkronizasyon sorunu düzeltildi.
- Steam Girdisi'nin işlemci kullanımı daha da düşürüldü, özellikle Steam Girdisi API'ı kullanan oyunlarda.
- Mevcut PowerA Xbox Series X kontrolcüleri için destek eklendi.
- "Xbox Genişletilmiş Özellik Desteği" etkinken Xbox Series X kontrolcülerinin işlenmesi sorunu düzeltildi.
- Steam arayüzünün bazı oyunlarda yanlış çözünürlükte görünmesi sorunu düzeltildi.
- macOS 11 çalıştırılırken Steam kütüphanesi uyumluluk etiketinde mevcut işletim sistemi sürümünün "Catalina" olarak yanlış algılanması sorunu düzeltildi.
- Bazı oyunların indirilmesi sırasında çok fazla açık dosya işleme hatasına neden olan bir gerileme düzeltildi.
- Kütüphane sabitleme işlemi, runtime güncellemeleri sayesinde artık başlangıçta çok daha hızlı.
- NixOS uyumluluğu geri getirildi (steam-runtime#431).
- Uygulamaya özel profillerin uygulanabilmesi için NVIDIA'ya özel sürücü kullanıyorsanız/usr/share/nvidia'yı kapsayıcı tarafından kullanılabilir yapın (steam-runtime-tools#73).
- Birçok LD_PRELOAD uyarısı susturuldu.
- SDL 2.0.16 artık SDK ve runtime olarak mevcut.
- Web görünümleri ve FreeType arasındaki uyumsuzluk düzeltildi (steam-for-linux#7935).
- HTC Vive Pro 2 algılaması ve Vive Pro 2 sürücüsünü yükleme istemi eklendi.
- Donanım anketi için veri toplarken Steam'in USB bağlantılı bazı başlıkları saymasını engelleyen hata düzeltildi. Genel olarak, SteamVR oturumlarının örneklemi bu durumların çoğunu tespit etmiştir ancak bu eksik sayıma neden olmuş olabilir.
- Bazı kullanıcıların bir USB aygıtı takarken veya çıkartırken yaşadığı oyunlardaki takılma düzeltildi.
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