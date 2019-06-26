Steam'in Yaz İndirimleri Kapsamında İndirime Giren 3 Pahalı Oyun

Oyunseverlerin en çok kullandıkları oyun platformlardan bir tanesi olan Steam, gelenekselleşen yaz indirimleri kampanyasını başlattı. Başlatılan bu kampanya dahilinde pek çok oyuna ciddi oranlarda indirim yapılıyor. İndirimlere ek olarak Steam, bir de ücretsiz oyun kampanyası başlattı. Başlatılan bu kampanyaya Steam Grand Prix ismi verildi ve bu etkinliğin kazananlarına da ücretsiz oyunlar verilecek.

Steam'de indirime giren en popüler oyunlar için tıklayınız.

Steam Grand Prix etkinliklerinde verilecek olan ücretsiz oyunların büyük oyunlar olması beklenmiyor. Ayrıca zaten birinci olan takımın ödül alacak üyeleri rastgele seçilecek ve bu bağlamda herkes ücretsiz oyun kazanmayacak. Bu yüzden de Steam'de şu an için odaklanılan nokta, pahalı ve kaliteli oyunlara uygulanan indirim tutarları. Biz de bu bağlamda indirim oranı yüksek olan kaliteli oyunları derledik. İşte o oyunlar;

Devil May Cry 5 (399 TL - 263,34 TL)

Geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülen Devil May Cry 5 de son zamanların popüler oyunlarından bir tanesi. Şeytan avcılığına soyunduğunuz bu macera oyununda Steam'in indirim kapsamında kendisine yer buldu. Yüzde 34'lük indirim oranına rağmen hala pahalı olan Devil May Cry 5'i satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.

Soulcalibur VI (199 TL - 65.67 TL)

Yakın dövüş oyunlarından bir tanesi olan Soulcalibur'un son oyunu da Steam'in indirimlerinden nasibini aldı. Hem de bu indirim, listemizde bulunan oyunlar arasındaki en yüksek orana sahip. Yüzde 67 oranında indirim yapılan Soulcalibur 6'ya sahip olmak isteyen takipçilerimiz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirler.

Sid Meier's Civilization VI (219 TL - 54.75 TL)

Oyun sektöründe bazı strateji oyunları her daim adından söz ettirmeyi başarmıştır. Civilization serisi de bu oyunlardan bir tanesi. Yüzde 75 oranında indirim yapılan bu oyuna sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilir, isterseniz yapay zekaya isterseniz de gerçek oyunculara karşı yeteneklerinizi gösterebilirsiniz.