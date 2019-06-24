Steam'in Rakibi GOG GALAXY'nin 2.0 Kapalı Betası Yayınlandı

GOG, masaüstü uygulaması GOG Galaxy 2'nin kapalı beta sürümünü yayınladı ve detayları bildirdi.

Kapalı beta sürümüne dahil olmayanların hâlâ katılabildiği sürümde birçok yeni özellik ortaya çıktı. Resmi basın açıklamasındaysa şu ifadeler yer aldı:

"GOG GALAXY 2.0, oyuncular için yeniden tasarlanan bir uygulama. Bu uygulama sayesinde oyuncular birçok oyun kütüphanesini tek bir kütüphanede birleştirerek birçok oyun platformu, PC ve konsol arasında arkadaşlarına bağlanabilecek."

Yeni sürümle birlikte konsol ve PC'deki oyunlarınızı tek bir kütüphanede toplama imkanınız olacak. Ayrıca sahip olduğunuz tüm PC oyunlarını platform fark etmeksizin yükleyip oynayabileceksiniz. Tabii ki oyun içerisindeki başarılarınız ve kaç saat oyunu oynadığınız da kaydedilecek.

Bunun yanı sıra arkadaşlarınızın ne yaptığını da kontrol edebileceksiniz. Arkadaşlarınızın kazandığı başarıları ve kilometre taşlarını inceleyebilecek, rekabeti artırabileceksiniz.

Gizlilik konusuna geldiğimizdeyse kişisel bilgileriniz asla üçüncü partilerle paylaşılmayacak ve bilgisayarınızdan veri alınmayacak. Ayrıca tek bir tıkla indirdiğiniz oyunları ya da arkadaş verilerinizi sunuculardan silebileceksiniz.

Açık kaynaklı entegrasyonlar sonucunda birçok platformu birbirine bağlama imkanınız olacak. Kaydettiğiniz her gelişme de kütüphanenize kaydedildiği için tüm cihazlarınızda senkronize bir oyun keyfi yaşayabileceksiniz.