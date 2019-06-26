Steam'in Bedava Oyun Kazanabileceğiniz Yeni Kampanyası Başladı

Oyunseverlerin uzun zamandır bekledikleri Steam Yaz İndirimleri kampanyası nihayet başladı. Dün akşam Türkiye saatiyle 8'de başlayan etkinlikler, 7 Temmuz'da sonlanacak. İndirimlerle oyuncuları fazlasıyla memnun eden Steam, bu yıl bir de Grand Prix isimli özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Ücretsiz oyun kazanmak isteyen oyunseverleri yakından ilgilendiren bu etkinlik, gerekli görevleri tamamlamanız şartıyla sizlere ücretsiz oyunlar veriyor. Peki tam olarak nedir bu Steam Grand Prix? Nasıl katılınır? Oyunlara nasıl sahip olunur? Haberimiz, tüm bu soru işaretlerini giderecek.

Her şeyden önce bilmeniz gereken şey, bu etkinliğe sadece katılmanın sizlere herhangi bir ödül oyun kazandırmayacağı. Yapmanız gereken görevler var ve bu görevleri yapmak için oyun oynamak ve başarım kazanmak gerekiyor. Etkinliğin ana sayfasına burada bulunan bağlantıyı kullanarak erişebilirsiniz.

Bu etkinliğe dahil olmak için istenen ilk şart bir takımınızın olması. Etkinliğin ana sayfasında bulunan 'YARIŞLARA KATILIN' butonuna tıkladığınız zaman zaten size ilk olarak bir takım seçmeniz gerektiği belirtiliyor. Bu takımlar; Papağan, Corgi, Tavşan, Domuz ve Kaplumbağa olarak isimlendirilmiş durumda.

Not: Bu takımı kişisel olarak seçiyorsunuz ancak aynı takımların tüm Steam hesapları tarafından da seçileceğini unutmamanız gerekiyor. Yani seçimi tek başınıza yapmış olmanız takımda yalnız olduğunuz anlamına gelmiyor. Binlerce kişi sizinle aynı takımı seçmiş olabilir.

Takımızını seçtikten sonra ise 'BENİ YARIŞLARA GÖTÜR' butonuna tıklıyoruz. Bu da bizi yapmamız gereken görevlerin olduğu kısma götürüyor. Burada etkinliğe katılan oyunları ve hangi görevleri yapabileceğiniz anlatılıyor. Örnek olarak göstermek gerekirse;

Counter-Strike: Global Offensive oyununa sahipseniz belirtilen 3 görev var ve bu görevleri yaptığınız takdirde belirlenen puanlara sahip oluyorsunuz. Belirtilen görevlerdeki oyunların hepsi olmasa da bir kısmı ücretsiz olduğu için herhangi bir ödeme yapmanıza gerek olmuyor. Örneğin Team Fortress 2 oyununun da kendi içerisinde görevleri bulunuyor ve bu oyun da ücretsiz.

Steam, ücretsiz bir oyuna sahip olmak isteyen kullanıcıları sadece görev yapmakla sınırlandırmıyor. Bazı başarımlar, bu yarışı kazanmanız için puan veriyor.

Örneğin Euro Truck Simulator 2'de sahip olunan 17 başarımın karşılığı 8.021 puan olarak belirlenmiş durumda. Turuncu simgeye tıkladığınız zaman bu puan hesabınıza işleniyor.

Kazandığınız puanlar hesabınıza işlendikten sonra dilerseniz hızlandırma yapabiliyorsunuz. Bu da sizlere özel ödüller ve puan takviyesi sağlıyor. Bunun için 'Hızlandır' butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Yönlendirileceğiniz sayfada size vereceği Jeton'larla listelenen ödüllerden bir ya da birkaç tanesini alabiliyorsunuz. Bu da tamamen sizin tercihinize kalmış durumda.

Burada yöneltilen ödüller Steam profilinizin arka planları ve bazı sohbet ifadeleri. Bunlardan birisini tercih etmek yerine bir rozet alıp bu rozeti profilinizde sergileyebilirsiniz ya da jetonlarınızı biriktirerek 10 TL'lik bir ödülün sahibi olabiliyorsunuz. Steam bu konudaki tercihi tamamen kullanıcılara bırakmış durumda.

Bilmeniz gereken ince bir detayda etkinlik boyunca sadece 15 kez hızlandırma hakkınızın olduğu. Yapacağınız 15 hızlandırma işleminden daha sonra herhangi bir hızlandırma işlemi yapamıyorsunuz.

Tüm bunların yanı sıra Steam'de gerçekleştireceğiniz bazı işlemler, takımınıza ek puan olarak yansıyacaktır. Şöyleki eğer yaz indirimleri kapsamında bir oyun satın alırsanız bunun size geri dönüşü 1 TL başına 60 puan olacaktır. Bu puanlar, takımızını öne geçirmek için fayda sağlayacaktır.

Ödül Oyunlar Nasıl Kazanılacak?

Belirtilen görevleri ve hızlandırmaların takımınıza ek puan kazandıracağını söylemiştik. Bu puanlar kapsamında takımınız mesafeler kat ediyor olacak. Her akşam saat 8 olduğunda ise yarışların günlük etapları tamamlanmış oluyor. En çok yol alan takım günün galibi oluyor ve 3 Grand Prix puanı kazanmış oluyor. Günün ikinci takımı 2 puan ve günün üçüncü takımı da 1 puan almış olacak. Etkinlik tamamlandığı zaman en yüksek toplam puana sahip olan takım, etkinliğin galibi olarak seçilecek ve bu takıma üye olan hesaplar arasında rastgele kişiler belirlenecek ve bu kişilere ödüller gönderilecek.