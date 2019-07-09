Steam Grand Prix Etkinlikleri Sona Erdi: İşte Kazanan Takım ve Ödüller

Valve'ın sahip olduğu oyun platformu Steam, geleneksel yaz indirimleri kapsamında bir de Grand Prix isimli bir etkinlik başlattı. Bu etkinlikte yaşanan sorunlar, şirketi özür dilemeye mecbur bıraktı ve düzeltmeler yapıldıktan sonra etkinlikler devam etti. Yaz indirimleriyle birlikte ne olduğu tam olarak anlaşılamayan bu etkinlik de sona erdi ve Steam konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamalara geçmeden önce, Steam Grand Prix etkinliklerinin kazananını açıklayalım. İlk günlerde ilginç bir şekilde rakiplerine fark atan "Corgi" takımı, Grand Prix etkinliklerinin galibi olarak ilan edildi. Ancak kullanıcılar hala Corgi'nin nasıl ve neye göre birinci olduğunu bilmiyorlar.

Steam tarafından yapılan açıklamalarda "Grand Prix'e katılan herkese teşekkürler. Yarış boyunca bazı beklenmeyen engellerle karşılaştığımızın farkındayız. Bunları elimizden geldiğince düzeltmeye çalıştık ancak bir dahaki sefere sizi bir yarışa davet ettiğimizde yolu sizin için mümkün olduğunca daha iyi bir şekilde kaymak gibi tutacağız." ifadelerine yer verildi. Corgi takımından 5.000 kişinin seçildiğini söyleyen Steam, bu kişilerin kazandıkları ücretsiz oyunların 48 saat içerisinde teslim edileceğini ifade etti.

Tüm bunların yanı sıra biten etkinlikten kazandığınız jetonları hala kullanabilirsiniz. Bunun için ilk olarak Steam Grand Prix etkinlikleri sayfasına gidin. Sizi şöyle bir ekran bekliyor olacak;

Burada, etkinlik kapsamında kazanmış olduğunuz jetonları göreceksiniz. İlgili bölüme tıkladığınız zaman sizlere, jetonları nasıl kullanabileceğiniz anlatan bir sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfa şöyle görünüyor olacak;

Bu sayfada puanınıza göre sahip olabileceğiz ödülleri inceleyebilirsiniz. Bu ödüller genelde profil arka planları ve sohbet emojileri ile ilgili olsada, 15.000 jeton karşılığında ek 10 TL indirim ödülü diğerlerine göre biraz daha kullanışlı görünüyor. Jeton karşılığında almış olduğunuz ödülü, bu akşam 22: 00'a kadar kullanabilirsiniz.