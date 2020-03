Steam Game Festival: Spring Edition, Bugün Başlıyor Geçtiğimiz senenin The Game Awards 2019 şovu için organizatör Geoff Keighley, fiziksel şovun yararını dünya geneline yayabilmek ve toplu

Geçtiğimiz senenin The Game Awards 2019 şovu için organizatör Geoff Keighley, fiziksel şovun yararını dünya geneline yayabilmek ve topluluğu bir araya getirebilmek için The Game Festival düzenlemişti. Steam üzerinden düzenlenen bu festival kapsamında kullanıcılar, seçili on dört oyunun demosunu sınırlı bir süreliğine deneme fırsatı bulmuşlardı.

Festival, The Steam Game Festival: Spring Edition ile geri dönüyor. Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 hadisesi nedeniyle ertelenen GDC 2020 (Oyun Geliştiricileri Konferansı 2020) için planlanmış olan festival, bugün TSİ 20: 00 sıralarında başlayacak.

İlki kırk sekiz saat ile sınırlandırılmıştı ama ikincisi daha geniş bir zamana yayılacak. 23 Mart 2020 Pazartesi günü TSİ 20: 00 sıralarında sona erecek The Steam Game Festival: Spring Edition ve bu süre zarfında kırktan fazla oyunun demosunu ücretsiz olarak oynayabileceksiniz. Yani önünüzde beş günlük bir süre olacak.

Oynanabilir demolar, henüz çıkışını gerçekleştirmemiş olan oyunların arasından seçiliyorlar. Ne var ki şimdilik resmi liste yayınlanmış değil ama Steam, Indie Megabooth ve Day of the Devs gibi etkinliklerde gösterilen demoların olacağını belirtmiş. Eh bu da festival için heyecanlanmak adına güzel bir neden olsa gerek, sizce de öyle değil mi?