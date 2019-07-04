Steam Fiyatı 39 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Oyun tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği ve ilgiyle takip ettiği kısa süreliğine ücretsiz olan oyunlar serimize bugün Overcooked ile devam ediyoruz. Arkadaşlarınızla kıyasıya kapışabileceğiniz ve fazlasıyla eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz Overcooked, Epic Games Store'da kısa süreliğine tamamen ücretsiz oldu.

Overcooked nasıl edinilir?

İlk adım olarak buradan Overcooked'un Epic Games sayfasına ilerleyin ve sağ üstten hesabınıza giriş yapın. Epic hesabınız yoksa kendinize yeni bir hesap oluşturun ve devam edin.

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Ekranın ortasında bulunan turuncu renkteki ÜCRETSİZ butonuna tıklayın.

Açılan pencerenin sağ alt tarafında bulunan yeşil renkteki SİPARİŞ VER butonuyla adımlara devam edin.

Tebrikler. Overcooked'u Epic Games kütüphanenize başarıyla eklediniz. Mavi renkteki EPİC GAMES BAŞLATICISINI İNDİR butonuyla (daha önce indirmediyseniz) Epic Games uygulamasını indirebilirsiniz.

Yukarıdaki adımları tamamladığınızda Overcooked'u dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Özellikle yakın arkadaşlarla oynandığında zevkine doyulmayan Overcooked ile keyifli saatler geçireceğinizi temenni ediyoruz.