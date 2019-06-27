Steam Fiyatı 31 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz Oldu
Kullanıcılarına ücretsiz oyun vermeye devam eden Epic Games, bu sefer hikaye yoğunluklu bir oyunu kullanıcılarına sunuyor.
Epic Games, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin bu hafta kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu oyun ise Last Day of June. Macera türündeki oyunun mağazadaki tanıtım yazısı ise şöyle: "En sevdikleri yere büyüleyici bir turla başlayan o günde Carl ve June'a katılın. Günü ve June'un hayatını kurtaracak olaylar silsilesinin kilidini açmaya çalışırken bu sinematik deneyimde kendinize 'Sevdiğim kişiyi kurtarmak için ne yapardım? sorusunu sormak zorunda kalacaksınız."
Oyunun minimum sistem gereksinimleri:
İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.4 GHz, AMD FX 8120 @ 3.1 GHz
Bellek: 4 GB RAM
Grafik: NVIDIA GT 630/ 650m, AMD Radeon HD6570 veya eş değeri
Depolama: 3 GB
Oyunu kütüphaneye ekleme:
Oyunu Epic Games Store kütüphanenize eklemek için buraya tıklayın ve karşınıza çıkan ekrandan ücretsiz yazısına tıklayın.
Açılan sayfadan Epic Games hesabınıza giriş yapın. Hesabınız yoksa kayıt ol seçeneğine tıklayarak hesabınızı oluşturup adımları baştan tekrarlayın.
Açılan sayfada sağ alt tarafta bulunan sipariş ver butonuna tıklayarak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.
Epic Games Store'da kısa süreliğine tamamen ücretsiz olan bu oyun, ayrıca Steam yaz indirimleri kapsamında da %70 indirimli olarak sunuluyor. Oyunun Steam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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