Steam Fiyatı 31 TL Olan Oyun, Kısa Süreliğine Tamamen Ücretsiz Oldu

Epic Games, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirketin bu hafta kullanıcılarına ücretsiz olarak sunduğu oyun ise Last Day of June. Macera türündeki oyunun mağazadaki tanıtım yazısı ise şöyle: "En sevdikleri yere büyüleyici bir turla başlayan o günde Carl ve June'a katılın. Günü ve June'un hayatını kurtaracak olaylar silsilesinin kilidini açmaya çalışırken bu sinematik deneyimde kendinize 'Sevdiğim kişiyi kurtarmak için ne yapardım? sorusunu sormak zorunda kalacaksınız."

Oyunun minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 2.4 GHz, AMD FX 8120 @ 3.1 GHz



Bellek: 4 GB RAM



Grafik: NVIDIA GT 630/ 650m, AMD Radeon HD6570 veya eş değeri



Depolama: 3 GB

Oyunu kütüphaneye ekleme:

Oyunu Epic Games Store kütüphanenize eklemek için buraya tıklayın ve karşınıza çıkan ekrandan ücretsiz yazısına tıklayın.

Açılan sayfadan Epic Games hesabınıza giriş yapın. Hesabınız yoksa kayıt ol seçeneğine tıklayarak hesabınızı oluşturup adımları baştan tekrarlayın.

Açılan sayfada sağ alt tarafta bulunan sipariş ver butonuna tıklayarak siparişinizi tamamlayabilirsiniz.

Epic Games Store'da kısa süreliğine tamamen ücretsiz olan bu oyun, ayrıca Steam yaz indirimleri kapsamında da %70 indirimli olarak sunuluyor. Oyunun Steam sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.